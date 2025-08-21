Deutscher Mallorca-Urlauber dringt in Privatwohnung an der Playa de Palma ein

Die Nationalpolizei hat einen deutschen Urlauber festgenommen, der an der Playa de Palma in eine Privatwohnung eingedrungen ist. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, ereignete sich der Vorfall am frühen Morgen des Samstags (16.8.) im Carrer Flamenc auf Höhe des Balneario 13.

Der 23-Jährige kletterte die Fassade rund fünf Meter nach oben und versuchte, vom Balkon aus in die Wohnung zu gelangen. Der Lärm weckte einen der Bewohner. Er versuchte, dem Urlauber den Eintritt zu verwehren, aber diesem gelang es, durch die Küchentür hineinzukommen, die nicht verschlossen war. Es kam zur Rangelei zwischen den beiden Männern. Schließlich rang der Bewohner den Eindringling nieder. Er verständigte daraufhin die Sicherheitskräfte.

Gegenüber den Beamten gab der Deutsche an, er habe sich in der Wohnung geirrt. Eine Überprüfung ergab, dass der junge Mann ein Zimmer in einem Hotel in der Nähe gemietet hatte. Gegen den Urlauber wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Zweiter Fall binnen weniger Tage

Es handelt sich bereits um den zweiten Fall innerhalb weniger Tage, wo ein deutscher Mallorca-Urlauber mit einem solchen Verhalten auffällig wird. Bereits in der Nacht auf den 11. August wurde ein ebenfalls 23-Jähriger festgenommen, der in einem Hotel an der Playa de Palma ins Nachbarzimmer eingedrungen war. Dort hatte er eine schlafende Frau begrapscht.

Gemeinsam mit ihrem Partner warf sie den Eindringling aus dem Zimmer. Sie sahen, wie der Mann ins Nachbarzimmer ging und verständigten die Rezeption, die wiederum die Polizei alarmierte. Gegenüber den Beamten erklärte der junge Mann, er könne sich an nichts erinnern.

Die Polizisten stellten fest, dass die beiden Balkone der Zimmer nur durch eine Trennwand geteilt waren. Sie gehen davon aus, dass der Mann so in den Raum gelangte. Die Beamten nahmen den Urlauber fest. /pss