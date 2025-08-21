Ein Toter, drei Vermisste: Migrantenboot erreicht nach sechstägiger Seenot Mallorca

Die Behörden auf Mallorca haben am Mittwochvormittag (20.8.) ein Migrantenboot mit 19 Personen und einer Leiche aufgegriffen. Das bestätigte die Delegation der Zentralregierung auf den Balearen. Nach drei weiteren Migranten wird nun noch gesucht.

Gegen 10.30 Uhr hatte ein privater Bootsführer einen Migranten aus der Subsahara im Meer entdeckt und gerettet. Er brachte ihn in den Hafen von Porto Petro, wo er medizinische Betreuung erhielt. Der Migrant gab an, dass das Flüchtlingsboot mit 23 Personen an Bord Schiffbruch erlitt und sechs Tage lang im Meer herumtrieb.

Migranten trieben vereinzelt im Wasser herum

Um 13.55 Uhr entdeckte die Seenotrettung per Hubschrauber das Boot drei Seemeilen südlich von Mallorca. An Bord befanden sich elf Personen und eine Leiche. Bei der gleichen Rettungsmission fand die Seenotrettung fünf weitere Migranten im Wasser, ein anderes privates Boot sammelte zwei weitere Menschen ein. So waren es letztlich 19 lebende Migranten und ein Toter, die die Insel erreichten.

Vier Personen kamen ins Krankenhaus

Die 19 Personen befinden sich in einem schlechten Zustand. Ein 30-Jähriger kam ins Krankenhaus Son Espases, die Ärzte schätzten seinen Zustand als kritisch ein. Drei weitere Personen - ein 21-jähriger Mann sowie eine 19-jährige und eine 28-jährige Frau - kamen ins Krankenhaus nach Manacor.

Die Migranten berichteten von drei weiteren Personen, die vom Boot gesprungen waren, um schwimmend die mallorquinische Küste zu erreichen. Nach ihnen sucht die Seenotrettung nun noch. Die aufgegriffenen Migranten wurden in die Obhut der Nationalpolizei in Palma gegeben.

In den vergangenen Tagen und Wochen ebbte der Strom an Migranten, die die Insel erreichten, kaum ab. Zuletzt gifteten sich die Guardia Civil und die Seenotrettung gegenseitig an und beschuldigten sich jeweils der Untätigkeit. Aktivisten kritisieren generell das balearische Hilfssystem.