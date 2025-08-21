Dieser junge Künstler aus Mallorca verwandelt Meeresfische in Kunstwerke

Was haben ein caproig, eine llampuga und ein moll gemeinsam? Es sind alles Fische, die im Meer rund um Mallorca leben. Und sie inspirieren die Kunstwerke von Antoni Bennasar Collado. Der 24-Jährige aus Portocolom lebt zwar inzwischen in Barcelona, widmet seine Bilder und Keramikfiguren aber ganz dem Meer. Er sieht das auch als eine Hommage an seine Heimatinsel.

Künstlerisch veranlagert

Bennasar ist vielseitig und künstlerisch veranlagt – das merkt man sofort, wenn man ihn trifft: knallrote Camper-Schuhe, eine weite weiße bestickte Stoffhose – so stellt man sich einen angehenden Künstler vor. Und wenn er von seinem Leben erzählt, passt alles erst recht zusammen: Er arbeitet als Raumgestalter, hat Schauspiel studiert und modelt nebenbei. Seine Fisch-Darstellungen signiert er als „Cobeant“, sein Künstlername.

Einen Schlüsselmoment, in dem er begann, sich mit dem Meer und der Kunst auseinanderzusetzen, gab es für Bennasar nicht – das Interesse war einfach immer da. Statt an einer Spielkonsole zu zocken, malte er als Kind lieber. Oft waren es Motive, die er bei Ausflügen mit dem Boot seiner Familie aufschnappte. Später belegte er einen Kurs in abstrakter Malerei. Auch seine Tante, Biologin und Hobby-Illustratorin, brachte ihm vieles bei. Sein Onkel ist Taucher. Natur und Kunst gehen bei der Familie Bennasar-Collado ineinander über.

Große Verbindung zum Meer

Entlang der Küste schippern, fischen gehen oder schnorcheln – all das gehörte zu Toni Bennasars Leben auf Mallorca. „Wenn ich zu Besuch auf der Insel bin, komme ich nicht in erster Linie wegen meiner Familie oder Freunde, sondern wegen des Meeres“, sagt er. Vor sieben Jahren begann er, Treibholz zu sammeln, um darauf Fische, Kopffüßler oder Seegras zu malen. Heute bildet er sie aus Keramik nach. „Ich wollte das Töpfern lernen und dachte mir, ich beginne mit etwas Einfachem, etwa einem Teller – aber am Ende wurde es ein Fisch.“ Die Meeresbewohner begleiten ihn ständig in seinen kreativen Prozessen: „Ungewollt sind sie auch in meinen Innendesigns immer präsent. Neulich entwarf ich etwa einen Kronleuchter, der von den schmiedeeisernen Balkonen Barcelonas inspiriert war – aber alle anderen sahen darin eher einen Oktopus“, erzählt der 24-Jährige.

So begann alles für Bennasar: Fische und andere Meeresbewohner auf Treibholz malen. / Nele Bendgens

Wie die Fische aussehen, hat er im Kopf gespeichert, meist arbeitet er ausschließlich nach inneren Bildern. Und die Ergebnisse wirken erstaunlich lebensecht: Durch das Farbspiel sehen die Figuren aus, als hätten sie echte Schuppen, und ihre glänzenden Augen wirken lebendig. „Vor Kurzem fotografierte ich meine Keramik-Seesterne am Ufer, und eine Frau kam verärgert auf mich zu, weil sie dachte, ich hätte echte Seesterne aus dem Wasser geholt“, erzählt Bennasar. Hinter jeder Keramik stecken viele Stunden Arbeit, mehrere Farbschichten und mehrere Brennvorgänge im Ofen. Der gesamte Prozess in einer Werkstatt in Barcelona nimmt mehrere Tage in Anspruch.

Täuschend echt: Bennasars Keramikmeeresbewohner. / Nele Bendgens

Die Kultur Mallorcas wahren

Die Fische, das Meer und Mallorca liegen dem angehenden Künstler ganz klar am Herzen. Aber wie sieht das bei anderen jungen Einheimischen aus? „Ich bin ein großer Verfechter meiner Wurzeln und davon, alles zu bewahren, was mit Mallorca zu tun hat – sei es der Wortschatz, die Bräuche oder die Umwelt“, sagt er. Dazu gehört auch das Wissen über das Meer und die Fische, die dort leben. Obwohl fast jeder auf Mallorca eine Schnorchelmaske besitzt, könnten viele junge Leute die Spezies nicht mehr identifizieren – manche wüssten nicht einmal den Unterschied zwischen einer Sepia und einem Kalmar. „Ich freue mich, wenn jemand durch meine Werke etwas lernen kann“, fügt er hinzu.

Bei Ausstellungen sowie in den sozialen Netzwerken würden sich aber vor allem „die Boomer“, also Menschen ab 55 für seine Werke interessieren. Toni Bennasar räumt ein, dass seine besondere Verbindung zum Meer und seine Kenntnisse über die Lebewesen darin auch mit einem gewissen Privileg zu tun haben – nämlich dem Besitz eines Bootes. „Man kann nicht erwarten, dass sich jeder für Fische interessiert. Bei mir war das schon immer so“, sagt er.

Austellungen in Felanitx

Und die ratjadas (Rochen) und calamars (Tintenfische) werden ihn sicher noch lange begleiten. Vom 22. bis 24. August stellt er seine Figuren in Felanitx aus (siehe unten), und er hat noch weitere Pläne für die Zukunft: „Ich denke gerade über eine größere Skulptur nach, mit vielen Fischen und unterschiedlichen Materialien“, sagt er. Am liebsten würde er diese Skulptur dann im Meer versenken – damit seine Keramikfische den echten Fischen Gesellschaft leisten können. Auch mit Metall möchte er künftig arbeiten. „In Felanitx gibt es einen Künstler namens Jaume Canet, der großartige Dinge mit Metall macht. Bei ihm würde ich gerne lernen“, sagt er.

Ob molls (Streifenbarben) auf Treibholz, oder ein caproig (Roter Drachenkopf) als Keramikfigur: Antoni Bennasar vermittelt seine Leidenschaft für die Arten im Mittelmeer und seine Liebe für Mallorca auf seine ganz eigene Art und Weise.

Austellung von Cobeant (Toni Bennasar)

Plaça de s’Arraval, 2, Felanitx.

22. und 24. August, 20 bis 1 Uhr, 23. August 19 bis 22 Uhr.

Instagram: @cobeant

