Abkühlung hält nur kurz: Mallorca steuert schon wieder auf die 40-Grad-Marke zu

Wie schön es doch ist aufzuwachen und die kalte Brise zu spüren. Die Temperaturen auf Mallorca sind rapide gesunken. In den Bergen der Tramuntana lagen die Höchstwerte am Donnerstag gerade mal bei 23 Grad. Im Flachland waren sie mit 29 bis 33 Grad auch angenehm. Ein paar Tage bleibt es noch vergleichsweise kühl für August. Danach ziehen die Temperaturen aber wieder mächtig an und nähern sich der 40-Grad-Marke.

Am Freitag gilt von 12 bis 20 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Starkregen und Gewitters in der Inselmitte, im Osten und Norden Mallorcas. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet sollen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter fallen. Laut Regenradar kommt es zwischen 13 und 17 Uhr zu leichten Schauern. Nach heftigem Unwetter sieht es nicht aus. Wie zuletzt gibt Aemet der Warnstufe die Wahrscheinlichkeit 40 bis 70 Prozent.

Die Temperaturen knabbern an der 30-Grad-Marke und erreichen die auf der Achse Palma-Pollença. Die Nacht wird bei 17 bis 20 Grad angenehm.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Am Samstag geht es ähnlich weiter. Sonne und Wolken wechseln sich tagsüber ab. Ein paar Regentropfen können nicht ausgeschlossen werden. Eine Warnstufe gilt diesmal aber nicht. Die Höchsttemperaturen liegen bei 29 (Ostküste) bis 32 Grad (Pollença).

Ab Sonntag steigen die Temperaturen. Zum Wochenausklang scheint die Sonne bei 34 Grad - Badewetter also. Die Wassertemperaturen an den Stränden liegen bei 30 Grad an der Playa de Palma, 28 Grad an der Playa de Muro.

Zum Start in die neue Woche wird es am Montag wohl nochmal regnen, Ab Dienstag sind dann schon wieder Hitzewarnstufen wahrscheinlich. Die Temperaturen klettern auf 37 Grad, am Mittwoch nach derzeitiger Prognose auf 39 Grad in der Inselmitte. Ob das der Auftakt der zweiten Hitzewelle des Jahres ist, lässt sich noch nicht vorhersagen.