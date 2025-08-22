Feuchtgebiet S'Albufera auf Mallorca in Flammen: Ermittler vermutet Brandstiftung

Erneut hat es im Feuchtgebiet S'Albufera im Norden von Mallorca gebrannt. In der Nacht auf Freitag (22.8.) brachen mehrere Feuer nahezu zeitgleich aus. Die Ermittler gehen daher von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr war mehrere Stunden damit beschäftigt, die Flammen in den Griff zu bekommen. Am frühen Freitagmorgen waren dann alle Feuer gelöscht.

Der erste Notruf ging gegen 23 Uhr ein, als Feuer an mehreren Orten in der S'Albufera gemeldet wurden. Unter den Bewohnern der angrenzenden Orte breitete sich die Nachricht rasend schnell aus. Die Feuerwehrleute aus Alcúdia, Inca und Artà rückten an, genauso wie eine Brigade der Naturbehörde Ibanat.

An sechs Stellen gleichzeitig

Schnell vermuteten die Einsatzkräfte, dass der Brand absichtlich herbeigeführt worden sein muss, da es an sechs verschiedenen Orten nahezu zeitgleich zu brennen begann. Die Guardia Civil und die Ortspolizei begannen noch in der Nacht mit ihren Ermittlungen und durchkämmten das Gebiet nach möglichen Verursachern.

Zunächst blieb das ohne Erfolg. Ein größerer Schaden wurde nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren verhindert. Gegen 2.30 Uhr waren die letzten Flammen gelöscht.

Letzter großer Brand im Oktober 2024

In dem von Trockenheit, Abwässern und auch eindringendem Meerwasser geschundenen Feuchtgebiet kommt es immer wieder zu Bränden. Zuletzt brannten im vergangenen Oktober bei zwei Feuern innerhalb von wenigen Tagen rund 170 Hektar Schilf ab.

Davor hatte es unter anderem bereits im Februar und im Mai 2024 gebrannt. Das Naturschutzgebiet ist dicht mit Schilf bewachsen und grenzt an Felder und Fincas an. Der letzte Großbrand im Feuchtgebiet fand im September 2020 statt. Damals wurden rund 480 Hektar zerstört.