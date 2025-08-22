Mysteriöses Verschwinden auf Lombok: Was geschah mit dieser mallorquinischen Rentnerin?

Große Sorge um eine mallorquinische Rentnerin: Die 72-jährige Matilde Muñoz ist am 1. Juli auf der indonesischen Insel Lombok verschwunden. Freunde und Verwandte vermuten: Die Seniorin könnte das Opfer eines Verbrechens geworden sein.

Eine erfahrene Reisende ist Muñoz, die in Galicien geboren wurde, aber schon lange in Palma lebte, allemal. Jahrelang arbeitete sie für die mittlerweile verschwundene Airline Spantax als Flugbegleiterin. Seit sie in Rente ist, vermietet sie ihre Wohnung in Palmas Stadtteil Cala Major und reist durch Südostasien.

Am 13. Juni angekommen

Auf Lombok, der bei Surfern und Tauchern beliebten Urlauberhochburg, war sie am 13. Juni angekommen. Sie hatte das Hotel bis zum 20. Juli gebucht. Zuletzt sei sie am 1. Juli gesehen worden, als sie sich auf den Weg zum Strand machte, hieß es aus dem Hotel. Später habe man eine Textnachricht bekommen, in der Muñoz dem Hotel mitteilte, dass sie weiter nach Laos gereist sei.

Und das sorgt für Zweifel bei den Freunden auf Mallorca: Denn Muñoz hätte nie eine solche Entscheidung getroffen, ohne auch in der Heimat Bescheid zu geben. Zumal die Nachricht in einem sehr schlechten Englisch verfasst worden war. Muñoz aber hatte jahrelang in London gelebt und beherrschte die Sprache perfekt. Darüber hinaus ergab eine Anfrage bei der indonesischen Polizei, dass die Mallorquinerin weder über den Hafen noch den Flughafen ausgereist ist.

Was die verzweifelten Angehörigen ebenfalls an der Version der Hotelmitarbeiter zweifeln lässt: Nur wenige Tage nachdem sie zuletzt gesehen wurde, vergaben sie das Zimmer an andere Gäste – und das, obwohl die Mallorquinerin es für diesen Zeitraum noch gebucht hatte.

Widerstand bei der Botschaft

Erstaunlich ist derweil auch das Verhalten der spanischen Botschaft in Indonesien. Als die Freunde dort anriefen, stießen sie auf starken Widerstand, Ermittlungen einzuleiten. "Es schien, sie seien sie mehr an Fragen des Datenschutzes interessiert als daran, herauszufinden, was mit Matilde passiert ist", erklärt ihre Freundin Estela, die häufig mit der Seniorin auf Reisen gewesen war.

Brisant: Nur wenige Tage vor ihrem Verschwinden hatte Matilde Muñoz zwei neue Kreditkarten erhalten. Die Freunde vermuten deshalb, dass sie das Opfer eines Raubes geworden sein könnte. /pss

