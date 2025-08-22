Mysteriöses Verschwinden auf Lombok: Was geschah mit dieser mallorquinischen Rentnerin?
Seit dem 1. Juli fehlt von der 72-jährigen Mallorquinerin Matilde Muñoz auf der indonesischen Insel jede Spur. Freunde vermuten ein Verbrechen
Große Sorge um eine mallorquinische Rentnerin: Die 72-jährige Matilde Muñoz ist am 1. Juli auf der indonesischen Insel Lombok verschwunden. Freunde und Verwandte vermuten: Die Seniorin könnte das Opfer eines Verbrechens geworden sein.
Eine erfahrene Reisende ist Muñoz, die in Galicien geboren wurde, aber schon lange in Palma lebte, allemal. Jahrelang arbeitete sie für die mittlerweile verschwundene Airline Spantax als Flugbegleiterin. Seit sie in Rente ist, vermietet sie ihre Wohnung in Palmas Stadtteil Cala Major und reist durch Südostasien.
Am 13. Juni angekommen
Auf Lombok, der bei Surfern und Tauchern beliebten Urlauberhochburg, war sie am 13. Juni angekommen. Sie hatte das Hotel bis zum 20. Juli gebucht. Zuletzt sei sie am 1. Juli gesehen worden, als sie sich auf den Weg zum Strand machte, hieß es aus dem Hotel. Später habe man eine Textnachricht bekommen, in der Muñoz dem Hotel mitteilte, dass sie weiter nach Laos gereist sei.
Und das sorgt für Zweifel bei den Freunden auf Mallorca: Denn Muñoz hätte nie eine solche Entscheidung getroffen, ohne auch in der Heimat Bescheid zu geben. Zumal die Nachricht in einem sehr schlechten Englisch verfasst worden war. Muñoz aber hatte jahrelang in London gelebt und beherrschte die Sprache perfekt. Darüber hinaus ergab eine Anfrage bei der indonesischen Polizei, dass die Mallorquinerin weder über den Hafen noch den Flughafen ausgereist ist.
Was die verzweifelten Angehörigen ebenfalls an der Version der Hotelmitarbeiter zweifeln lässt: Nur wenige Tage nachdem sie zuletzt gesehen wurde, vergaben sie das Zimmer an andere Gäste – und das, obwohl die Mallorquinerin es für diesen Zeitraum noch gebucht hatte.
Widerstand bei der Botschaft
Erstaunlich ist derweil auch das Verhalten der spanischen Botschaft in Indonesien. Als die Freunde dort anriefen, stießen sie auf starken Widerstand, Ermittlungen einzuleiten. "Es schien, sie seien sie mehr an Fragen des Datenschutzes interessiert als daran, herauszufinden, was mit Matilde passiert ist", erklärt ihre Freundin Estela, die häufig mit der Seniorin auf Reisen gewesen war.
Brisant: Nur wenige Tage vor ihrem Verschwinden hatte Matilde Muñoz zwei neue Kreditkarten erhalten. Die Freunde vermuten deshalb, dass sie das Opfer eines Raubes geworden sein könnte. /pss
Abonnieren, um zu lesen
- Nach Wetterwarnung auf Mallorca: Wo es am meisten geregnet hat
- Nach sieben Wochen im Krankenhaus: So geht es jetzt für 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Thommy Schmelz weiter
- Es ist schon eine crazy Zahl': So viel verdienen Marcel Remus und andere Mallorca-Auswanderer
- 25 Euro statt kostenlos: Jetzt verlangte auch der Bierkönig auf Mallorca erstmals Eintritt
- Gefahr durch Bauarbeiten: Legendäres Promi-Restaurant an der Playa de Palma verriegelt
- Nach Eklat um Taschen-Gebühr: Restaurant auf Ibiza verklagt Gästin auf 36.000 Euro Schadensersatz
- Warnstufe Orange auf Mallorca: Wann kommen denn nun die heftigen Gewitter und der Starkregen?
- Die Gehälter der Mallorca-Stars: So viel verdient Ballermann-Sänger DJ Robin