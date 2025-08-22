Nach Tragödie vor Mallorca: Hilfsorganisation berichtet von weiterem verschollenen Migrantenboot

Der Strom der Migranten, die in diesen Tagen von Algerien in Richtung Balearen fahren, reißt nicht ab. Immer wieder kommt es dabei zu Problemen auf der gefährlichen Überfahrt. Laut der spanischen Hilfsorganisation Caminando Fronteras gilt derzeit ein Migrantenboot als verschollen, das am Sonntag (17.8.) in Algerien Richtung Mallorca aufgebrochen war. Zuletzt fanden die Behörden eine patera mit einer Leiche an Bord.

Helena Maleno, Gründerin und Chefin der Organisation, steht in Kontakt mit den Familien der Migranten, die am Sonntag in See stachen. Normalerweise geht die Überfahrt schneller. Es ist zu befürchten, dass dem Boot auf hoher See etwas zugestoßen ist. Maleno gab die Informationen an die Seenotrettung weiter.

Drei weitere Personen gelten als vermisst

Die Organisation hatte erst vor wenigen Tagen über ein vermisstes Boot informiert. Am Mittwoch spürten die Behörden die Überreste auf. Dem Boot ging sechs Tage zuvor der Treibstoff aus. Ein Somalier starb, 19 weitere Personen konnten gerettet werden. Drei Migranten sprangen in der Not ins Wasser und wollten die Insel schwimmend erreichen. Sie gelten derzeit als vermisst.