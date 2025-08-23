Erneut Migrantenboot vor Mallorca aufgegriffen

Am Freitag (22.8.) haben Einsatzkräfte der Seenotrettung im Meer vor Mallorca ein Migranten-Boot mit 14 Insassen aufgegriffen. Wie aus einer Pressemitteilung der Guardia Civil hervorgeht, kam es 60 Seemeilen südwestlich von Mallorca zu dem Einsatz. Einer der Migranten musste aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ursprünglich sollen 26 Migranten in dem Boot gewesen sein. Zwölf seien laut den Informationen der Migranten ins Wasser gesprungen, um an Land zu schwimmen. Einsatzkräfte, unter anderem der Seenotrettung und der Guardia Civil, suchen in dem betroffenen Gebiet nun nach ihnen.

Ob es sich bei dem Migrantenboot um das handelt, das am Sonntag (17.8.) in Algerien Richtung Mallorca aufgebrochen und seither verschollen war, konnte die Guardia Civil auf MZ-Anfrage nicht sagen.

Erst Tage vorher hatten die Behörden eine andere patera aufgegriffen. Dem Boot war Tage zuvor der Treibstoff ausgegangen. Ein Somalier starb, 19 weitere Personen konnten gerettet werden. Drei Migranten waren in der Not ins Wasser gesprungen und wollten die Insel schwimmend erreichen.