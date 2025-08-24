"36 Grad, und es wird noch heißer": Knacken diese Orte in der neuen Woche die 40-Grad-Marke?

Laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes für die kommenden Tage wird es in der Wochenmitte besonders heiß

Wem es in der kommenden Woche tagsüber zu heiß ist, der kann auch nachts an den Strand, etwa in Peguera. Passen Sie beim nächtlichen Baden allerdings besonders auf!

Wem es in der kommenden Woche tagsüber zu heiß ist, der kann auch nachts an den Strand, etwa in Peguera. Passen Sie beim nächtlichen Baden allerdings besonders auf! / Simone Werner

Simone Werner

Simone Werner

Nach Regenfällen im Inselinneren, etwa in Manacor, Petra und Sineu, am Samstag (23.8.), macht der Sonntag (24.8.) seinem Namen alle Ehre. Die Sonne setzt sich fast inselweit gegen die Wolken durch.

Auch die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag an. Spitzenreiter ist Sa Pobla mit 35 Grad. Es folgt Palma mit 34 Grad. Damit herrscht bestes Badewetter. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma liegen bei 28 Grad, an der Playa de Muro bei 27 Grad. Es bleibt trocken. Nachts bleibt es vergleichsweise warm. Fast überall liegen die Werte bei um die 20 Grad.

Es wird heißer

Der Montag (25.8.) beginnt dann ähnlich, etwas bewölkt. Örtliche Schauer können nicht ausgeschlossen werden. Dieses Mal ist in Sachen Temperaturen Palma der Spitzenreiter, mit 35 Grad. Eine Hitzewarnung hat der spanische Wetterdienst Aemet nicht herausgegeben. Andernorts bleiben die Temperaturen im Vergleich zum Vortag etwa gleich oder steigen leicht an. Aus Osten weht eine leichte Brise.

Ein paar Strände mit Schatten finden Sie hier.

Am Dienstag (26.8.) legen die Temperaturen noch einen darauf, ganz nach dem Motto "36 Grad, und es wird noch heißer".

Am Mittag und Nachmittag mischen sich Wolken unter die Sonne. Für Santa Maria del Camí sind 37 Grad gemeldet, für Inca, Llucmajor und Sóller 36 Grad. Meiden Sie besser die warmen Mittagsstunden! Der Wind weht erneut aus Osten.

Für Mittwoch (27.8.) sollten Sie sich dringend eine Freizeitbeschäftigung im Schatten suchen oder gar vor Klimaanlage und Co. im Hotelzimmer oder Ihrem Zuhause bleiben. Für verschiedene Orte auf der Insel sind Temperaturen von um die 38 Grad gemeldet, etwa:

  • Artà
  • Manacor
  • Pollença
  • Sa Pobla

Auch Son Servera oder Porreres können mit 37 Grad fast mithalten. Lediglich in einigen Orten im Süden der Insel sinken die Temperaturen im Vergleich zum Vortag. Für die Nacht holen Sie am besten Ihre Ventilatoren oder mobilen Klimaanlagengeräte wieder heraus. Für Palma etwa sind 24 Grad gemeldet.

Am Donnerstag (28.8.) können Urlauber und Residenten dann zumindest wieder etwas durchatmen. Die Temperaturen sinken leicht. Für Palma und Sa Pobla sind 33 Grad gemeldet.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Überschwemmte Straßen in Cala Millor: So heftig hat es am Freitag auf Mallorca geregnet
  2. Zeitenwende vollendet: Der Billig-Ballermann ist endgültig tot
  3. So viel verdienen Gastronomen in Peguera und Hotel-Betreiber in Santanyí
  4. Zum zweiten Mal mit 'Goodbye Deutschland' nach Mallorca: Kennen Sie noch diese Auswanderin?
  5. Neben Mallorcas größter Geistersiedlung: Weitere Urbanisation bei Cala Romàntica geplant
  6. Traumhochzeit der 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke: neue Details zu Gästen und Trauzeugen bekannt
  7. Kann man Strandliegen und -schirme bald nur noch online reservieren? Diese beliebten Strände sind betroffen
  8. Fall For Me': Auf Mallorca gedrehter, deutscher Erotik-Thriller ist ab sofort auf Netflix zu sehen

Sepia, Pulpo und Calamares: Welche Kopffüßer es auf Mallorca im Meer und auf dem Fischmarkt gibt

Sepia, Pulpo und Calamares: Welche Kopffüßer es auf Mallorca im Meer und auf dem Fischmarkt gibt

Verletzliche Schönheit: Mallorcas begnadeter Architekt Antoni Esteva zeigt seine Kunstwerke in der wohl schönsten Galerie der Insel

Verletzliche Schönheit: Mallorcas begnadeter Architekt Antoni Esteva zeigt seine Kunstwerke in der wohl schönsten Galerie der Insel

"36 Grad, und es wird noch heißer": Knacken diese Orte in der neuen Woche die 40-Grad-Marke?

"36 Grad, und es wird noch heißer": Knacken diese Orte in der neuen Woche die 40-Grad-Marke?

Warum immer mehr US-Amerikaner nach Mallorca ziehen - und wie sie zur Insel passen

Warum immer mehr US-Amerikaner nach Mallorca ziehen - und wie sie zur Insel passen

Darum zeigen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Lorenz Büffel und Emily Gierten ihre Kinder nicht im Fernsehen

Darum zeigen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Lorenz Büffel und Emily Gierten ihre Kinder nicht im Fernsehen

Rollator-Opa raubt Urlauberin am Flughafen von Mallorca aus

Rollator-Opa raubt Urlauberin am Flughafen von Mallorca aus

Trainingstipps für den Tui Marathon von Johann Ackermann: "Anfänger laufen zu schnell"

Trainingstipps für den Tui Marathon von Johann Ackermann: "Anfänger laufen zu schnell"

Hollywoodstar Eva Longoria schwärmt bei Bootsausflug von Mallorca

Hollywoodstar Eva Longoria schwärmt bei Bootsausflug von Mallorca
Tracking Pixel Contents