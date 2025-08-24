"36 Grad, und es wird noch heißer": Knacken diese Orte in der neuen Woche die 40-Grad-Marke?

Nach Regenfällen im Inselinneren, etwa in Manacor, Petra und Sineu, am Samstag (23.8.), macht der Sonntag (24.8.) seinem Namen alle Ehre. Die Sonne setzt sich fast inselweit gegen die Wolken durch.

Auch die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag an. Spitzenreiter ist Sa Pobla mit 35 Grad. Es folgt Palma mit 34 Grad. Damit herrscht bestes Badewetter. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma liegen bei 28 Grad, an der Playa de Muro bei 27 Grad. Es bleibt trocken. Nachts bleibt es vergleichsweise warm. Fast überall liegen die Werte bei um die 20 Grad.

Es wird heißer

Der Montag (25.8.) beginnt dann ähnlich, etwas bewölkt. Örtliche Schauer können nicht ausgeschlossen werden. Dieses Mal ist in Sachen Temperaturen Palma der Spitzenreiter, mit 35 Grad. Eine Hitzewarnung hat der spanische Wetterdienst Aemet nicht herausgegeben. Andernorts bleiben die Temperaturen im Vergleich zum Vortag etwa gleich oder steigen leicht an. Aus Osten weht eine leichte Brise.

Ein paar Strände mit Schatten finden Sie hier.

Am Dienstag (26.8.) legen die Temperaturen noch einen darauf, ganz nach dem Motto "36 Grad, und es wird noch heißer".

Am Mittag und Nachmittag mischen sich Wolken unter die Sonne. Für Santa Maria del Camí sind 37 Grad gemeldet, für Inca, Llucmajor und Sóller 36 Grad. Meiden Sie besser die warmen Mittagsstunden! Der Wind weht erneut aus Osten.

Für Mittwoch (27.8.) sollten Sie sich dringend eine Freizeitbeschäftigung im Schatten suchen oder gar vor Klimaanlage und Co. im Hotelzimmer oder Ihrem Zuhause bleiben. Für verschiedene Orte auf der Insel sind Temperaturen von um die 38 Grad gemeldet, etwa:

Artà

Manacor

Pollença

Sa Pobla

Auch Son Servera oder Porreres können mit 37 Grad fast mithalten. Lediglich in einigen Orten im Süden der Insel sinken die Temperaturen im Vergleich zum Vortag. Für die Nacht holen Sie am besten Ihre Ventilatoren oder mobilen Klimaanlagengeräte wieder heraus. Für Palma etwa sind 24 Grad gemeldet.

Am Donnerstag (28.8.) können Urlauber und Residenten dann zumindest wieder etwas durchatmen. Die Temperaturen sinken leicht. Für Palma und Sa Pobla sind 33 Grad gemeldet.