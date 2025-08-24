Rollator-Opa raubt Urlauberin am Flughafen von Mallorca aus

Der Vorfall hatte sich bereits im Juni ereignet, nun konnte der 70 Jahre alte Dieb festgenommen werden

Beamte der Nationalpolizei konnten den Senior am Montag (18.8.) festnehmen.

Beamte der Nationalpolizei konnten den Senior am Montag (18.8.) festnehmen. / Nationalpolizei

Simone Werner

Manchmal machen Diebe einen besonders unscheinbaren Eindruck, haben es aber dennoch faustdick hinter den Ohren. Am Flughafen von Mallorca haben Beamte der Nationalpolizei am vergangenen Montagmorgen (18.8.) einen 70 Jahre alten Dieb festgenommen, der seinen Rollator dazu benutzt hat, um unter dem Sitz gestohlene Gegenstände zu verstecken. Er soll einer Urlauberin Gegenstände mit einem Wert von über 2.000 Euro gestohlen haben, als diese ein Mietauto abholen wollte.

Der Vorfall soll sich bereits im Juni ereignet haben. Dank der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern einer privaten Sicherheitsfirma am Flughafen konnte der Mann später festgenommen werden. Nach seiner Festnahme durch Beamte der Nationalpolizei stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Täter eine umfangreiche Vorstrafenliste vorwies.

