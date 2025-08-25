Kontrolle von Straßenhändlern führt zu Tumult an der Playa de Palma

Eine Kontrolle von Straßenhändlern auf Mallorca ist am Sonntag (24.8.) in einem Tumult geendet. Wie es in einer Pressemitteilung der Ortspolizei Palma von Montag heißt, wollte eine Patrouille an der Playa de Palma Straßenhändler und ihre Ware überprüfen. In dem Moment, als die Beamten den Rucksack eines Händlers untersuchten, habe dieser "gewalttätig" reagiert und einem der Polizisten einen Schlag auf die Brust gegeben. Unmittelbar danach habe sich eine Menschentraube aus 20 bis 30 Straßenhändlern rund um die Polizisten gebildet, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Händler hätten die Beamten beschimpft und versucht, sie einzuschüchtern. Offenbar wollten sie die Festnahme des Straßenhändlers verhindern, der zugeschlagen hatte. Außerdem hätten die fliegenden Händler versucht, sich von den Beamten bereits sichergestellte Artikel zurückzuholen. Während des Tumults seien die Polizisten gezogen und geschubst worden. Einem Beamten seien die Mütze und die Funkausrüstung entwendet worden. Beides fand sich danach wieder.

Polizist mit leichten Verletzungen

Einer der Polizisten setzte laut Pressemitteilung ein Spray zur Verteidigung ein. Zusätzlich wurden weitere Einheiten der Ortspolizei an die Einsatzstelle beordert. Die Polizisten konnten den Straßenhändler, der mit seinem Schlag den Tumult ausgelöst hatte, von der Gruppe trennen und schließlich festnehmen. Ein Beamter erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

Im Rucksack des Festgenommenen stellen die Polizisten 64 Sportartikel sicher, vor allem Hosen und Trikots von bekannten Fußballspielern. Die Polizei vermutet, dass alle gefälscht waren. Der festgenommene Straßenhändler sei der Justiz überstellt worden.

Die Polizei in Palma hat die Kontrollen gegen die Straßenhändler verstärkt. Erst Mitte August kam es zu einer Blitz-Razzia unterhalb der Kathedrale. Ende Juni wurde an der Playa de Palma ein Verkäufer festgenommen, der unter anderem "Führer"-Trikots an Urlauber verkaufte.