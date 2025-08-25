Mallorca-Flug geplatzt: Passagierin ruft Polizei – doch die lässt sie abblitzen

Eine Passagierin hat am Flughafen Memmingen die Polizei gerufen, weil die Airline wegen zu großer Trunkenheit den Zutritt zum Flieger verwehrte. Darüber berichtete die "Allgäuer Zeitung" am Sonntag (24.8.). Die Beamten zeigten sich von der Frau aber wenig beeindruckt und ließen sie abblitzen.

Um welche Airline es sich handelte, bleibt in dem Bericht offen. Die junge Frau wollte am Donnerstagnachmittag vom Low-Cost-Flughafen nach Mallorca fliegen. Die Mitarbeiter der Airline ließen die Betrunkene aber nicht in das Flugzeug. Die Frau forderte daraufhin die Polizei auf, ihre Beschwerde offiziell aufzunehmen.

Airline darf die betrunkenen Mallorca-Urlauber ablehnen

Die Beamten klärten die Passagierin auf, dass es laut AGB das gute Recht der Fluglinie ist, Passagieren den Zutritt zum Flieger zu untersagen. Der Polizei seien in dem Fall die Hände gebunden. Die Frau konnte nichts anderes tun, als nach Hause zu fahren und auszunüchtern.

Immer wieder Probleme am Flughafen Memmingen

Der Flughafen Memmingen scheint die Gangart gebenüber betrunkenen Passagieren verschärft zu haben. In der vergangenen Woche fiel ein 62-jähriger Spanier auf, der mit drei Promille fliegen wollte. Auch ihm wurde der Flug verwehrt.

Im Mai rasteten zwei betrunkene Frauen aus und attackierten die Polizei, die die Passagierinnen fesseln musste, damit sie sich beruhigen. Zuvor hatten die Betrunkenen die Beamten gebissen und getreten. Sie durften die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Vom Flughafen westlich von München fliegt unter anderem die irische Billigairline Ryanair. Täglich starten hier Flüge nach Mallorca. Neben Ryanair steuert auch Eurowings von Memmingen Palma an. Bis Mitte September laufen noch die Schulferien in Bayern, das bedeutet Hochsaison für den Flughafen. 540.000 Passagiere werden in dem Zeitraum erwartet.