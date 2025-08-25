Rentnerin seit zwei Monaten in Indonesien vermisst: Wurde Matilde Opfer eines gewaltsamen Überfalls?

Matilde Muñoz, eine 72-jährige Rentnerin, die lange auf Mallorca lebte, wird seit knapp zwei Monaten vermisst. Die Galicierin befand sich zuletzt in Indonesien, genauer gesagt auf Lombok. Angestellte eines Hotels dort haben nun persönliche Gegenstände der Frau in einem Müllcontainer entdeckt.

Wie die Zeitung "ABC" berichtet, befanden sich unter den Objekten ein Rucksack, Klamotten, Bücher, Hygieneprodukte und Schuhe. Die Polizei konnte aber weder Ausweise noch Handy oder Kreditkarten ausfindig machen.

Hat das Hotel eine Nachricht erfunden?

Matildes Freundeskreis, der seit dem Verschwinden der Rentnerin auf den Fall aufmerksam macht, vermutet, dass die 72-Jährige Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls wurde. Eine Hotelangestellte hatte den Freunden einen Screenshot mit einer Nachricht geschickt, die angeblich Matilde verfasst haben soll. Darin war in schlechtem Englisch geschrieben, dass sie nach Laos weitergereist ist. "Matilde konnte sehr gut Englisch. Sie hätte so einen Text nie verfasst", wird der Freundeskreis zitiert.

Die Polizei bestätigte, dass Matilde Lombok nie verlassen hat. Weder auf dem See- noch auf dem Luftweg. Warum sollte die Rentnerin, die das Hotel bis zum 20. Juli bezahlt hatte, auch vorzeitig abreisen? Zumal sie dann doch auch Anrufe ihrer Freunde entgegennehmen würde.

Zuletzt viele Überfälle in der Gegend

Im Hotel Bumi Aditiya, wo die Frau untergebracht war, kam es zuletzt zu einer Serie an gewaltsamen Überfällen. Matilde wäre ein leichtes Opfer gewesen, zumal die 72-jährige Individualurlauberin kürzlich zwei neue Kreditkarten zugeschickt bekam. Die Polizei ermittelt nun auch gegen die Hotelangestellten, die sich in Widersprüche bei ihren Aussagen verwickelt haben. So führten sie beispielsweise die Beamten bei der Durchsuchung zu einem Zimmer, in dem Matilde nie untergebracht war. Das bemerkten die Polizisten im Anschluss.

Matilde Muñoz wurde in El Ferrol geboren, arbeitete lange als Flugbegleiterin der Airline Spandax. Zu der Zeit wohnte sie in Palma und kaufte sich eine Wohnung in Cala Major. Diese besitzt sie heute noch und hat sich vermietet. Seit der Rente verreist die 72-Jährige viel, besonders im Südosten Asiens ist sie unterwegs. Seit dem 1. Juli wird sie vermisst.

