"Rechtliche Grauzone": Restaurant auf Mallorca jubelt den Gästen zehn Prozent Trinkgeld unter

Mallorca wird immer US-amerikanischer. Nicht nur, dass sich die Insel zu einem beliebten Reiseziel für Amerikaner entwickelt hat – auch einige Restaurants setzen zunehmend auf dortige Standards. Ein Lokal in Palmanova will das Trinkgeld den Kunden nun regelrecht vorschreiben. Die versteckten Kosten in Höhe von zehn Prozent werden direkt hinzugefügt.

Ein schönes Essen mit einer Überraschung

MZ-Leser Marcus C. ging am Wochenende mit acht Personen im Restaurant "Anabelle" in Palmanova essen. Nach einem "tollen Essen und aufmerksamen Service" wollte er dem Kellner ein übliches Trinkgeld geben. Doch er staunte nicht schlecht, als er die Rechnung genauer ansah: Das Restaurant hatte bereits zehn Prozent Servicegebühr in die Endsumme eingerechnet. „Der Betrag ohne Service wird nur sehr klein ausgewiesen - das fällt nur bei genauer Kontrolle der Rechnung auf“, berichtet der Gast.

Dabei handelte das Restaurant nicht ganz legal. Erst Ende Juli erinnerte die Verbraucherschutzorganisation OCU in einer Pressemitteilung daran, dass Trinkgeld kein Muss ist – es gibt keine gesetzliche Verpflichtung dazu. Falls das Restaurant mit den extra zehn Prozent „Service-Gedeck“ oder Servicegebühren meinte, ist es ebenfalls illegal, diese separat zu berechnen – der Service ist im Preis inbegriffen.

Kein Einzelfall

Ein Blick in die Rezensionen des Restaurants auf Google Maps zeigt: C.'s Erfahrung war kein Einzelfall. Weitere Besucher kritisieren die Extra-Servicegebühr. Beim Restaurant heißt es auf MZ-Anfrage, man handele vollkommen transparent. Die Servicegebühr sei optional und das stehe auch auf der Rechnung. Der Kunde sehe sowohl eine Gesamtsumme mit als auch eine ohne Trinkgeld. "Das steht fettgedruckt und in Großbuchstaben auf der Rechnung", erklärte eine Mitarbeiterin des Restaurants. Es sei kaum zu übersehen.

Auf die Frage, ob dieses Vorgehen nicht illegal sei, kommt eine direkte Antwort: "Es ist alegal, eine rechtliche Grauzone. Der Kunde kann selbst entscheiden." Oft kämen Gäste nachträglich mit der Rechnung und forderten das Geld zurück – und dann erstatte man es auch.

Fürs Aufhängen einer Tasche bezahlen

Für Schlagzeilen sorgte Mitte August auch ein Fall auf Ibiza: Eine Urlauberin berichtete auf der Plattform X, sie habe in einem Restaurant zwölf Euro zahlen sollen, weil eine Kellnerin ihre Tasche an einen Haken gehängt habe. Nachdem der Post viral ging, klagte das betroffene Lokal "Wakame" auf 36.000 Euro Schadensersatz wegen Rufschädigung. Laut Restaurant ist der Posten versehentlich auf der Rechnung gelandet und sofort gestrichen worden. Die Verbreitung des Falls – auch durch den Verbraucherschutzverband Facua – habe jedoch zu massivem wirtschaftlichen Schaden und einem Imageschaden für die gesamte Gastronomie auf der Insel geführt.