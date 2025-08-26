Deutscher Motorbootfahrer rammt Partyboot auf Mallorca - und fährt davon

Vor der Küste von Mallorca ist es am Montagnachmittag (25.8.) zu einem Bootsunfall gekommen. Ein Motorboot mit deutscher Flagge und ein Partyboot stießen zusammen. Für den Unfall soll das deutsche Boot verantwortlich sein, der Bootsführer machte sich wohl aus dem Staub. Zu dem Unfall kam es gegen 17.30 Uhr vor der Küste von Maioris am südlichen Ende der Bucht von Palma, auf Höhe des Hotels Delta. Das dortige Meeresschutzgebiet ist in den vergangenen Jahren unter Bootsausflüglern immer beliebter geworden.

Kapitän musste umkehren und Hafen ansteuern

Der mit 15 Metern relativ kleine Katamaran "Attraction" war mit 30 Leuten an Bord auf dem Weg zu seiner ersten Ankerstelle. Wie es genau zu dem Zusammenstoß mit dem deutschen Boot kam, ist nicht bekannt. Durch den Unfall wurde der Bug des Partyboots so schwer beschädigt, dass der Kapitän umkehrte und den Ausflug abbrach. Der Katamaran kehrte zu seiner Anlegestelle am Paseo Marítimo in Palma zurück.

Partyboot fällt wohl für die restliche Saison aus

Der Betreiber zeigte den Fall bei der Guardia Civil an und sagte aus, dass der Fahrer des deutschen Motorboots Fahrerflucht begangen habe. Die Ermittler hatten keine Schwierigkeiten, das Boot ausfindig zu machen. Sie rieten dem Fahrer, das Partybootunternehmen zu kontaktieren, um den Schaden zu begleichen. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls laufen. .

Laut dem Partybootbetreiber wird die "Attraction" die restliche Saison nicht mehr nutzbar sein. Neben den Reparaturkosten geht es dann auch um einen Ausfall der Einnahmen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Während die "Attraction" auch für normale Ausflüge buchbar ist, sind andere Schiffe reine Partyboote. Wie es etwa auf der "Barca Samba" zugeht, können Sie hier nachlesen.