"Würde es sofort wieder machen": Deutscher Polizist beendet seinen Dienst an der Playa de Palma

Schichtwechsel an der Playa de Palma: Die Nationalpolizei hat am Dienstagmorgen (26.8) die beiden Gastbeamten des Monats August offiziell verabschiedet. Der 24-Jährige deutsche Polizist Max aus Halle (Saale) und ein niederländischer Kollege gingen für vier Wochen auf Mallorca auf Streife. „Ich würde es sofort wieder machen“, erzählte der Deutsche der MZ. Bis einschließlich Oktober läuft das Austauschprogramm der Polizei noch weiter und jeden Monat kommen ausländische Beamte her. Welcher deutsche Polizist nun den Zuschlag für die begehrte Stelle erhielt, ist noch nicht bekannt.

„Die Präsenz ausländischer Kolleginnen und Kollegen ist entscheidend, um Vertrauen zu schaffen und Sprachbarrieren zu überwinden“, sagte Francisco Javier Santos, Leiter der Polizeistation Playa de Palma und Koordinator des europäischen Polizeiprogramms. Neben den deutschen Beamten sind seit 2022 auch niederländische Beamte an der Playa im Einsatz. In Magaluf unterstützen britische Polizisten die spanischen Beamten. Im Rahmen der diesjährigen Sommeraktion wurden bereits über einhundert Festnahmen durchgeführt und 15 kriminelle Gruppierungen zerschlagen.

"Festnahmen sind in Spanien einfacher"

"In Spanien können die Polizisten einfacher verdächtige Personen festnehmen und in eine Zelle stecken. In Deutschland gibt es da mehr Hürden", sagte der deutsche Polizist Max. Er hatte Madrid, Teneriffa, Cádiz oder eben Mallorca zur Auswahl. Die Entscheidung fiel auf die Insel, da der 24-Jährige selber oft genug im Urlaub in der Partyhochburg war und sich dadurch auskannte.

Die deutschen Urlauber hätten überrascht reagiert, als plötzlich ein Beamter aus der Heimat in Uniform vor ihnen stand. Dabei ist die Playa de Palma ist längst mehr als nur ein Hotspot für sonnenhungrige Urlauber – sie ist auch ein besonderer Einsatzort für internationale Polizeiarbeit. Seit einigen Jahren gehört es zum sommerlichen Straßenbild, dass neben spanischen Beamten auch deutsche und niederländische Polizisten auf Streife gehen. Wer also am Strand oder auf der Schinkenstraße einem Beamten mit der Aufschrift „Polizei“ auf der Weste begegnet, braucht sich nicht zu wundern: Das ist kein verkleideter Urlauber, sondern ein echter deutscher Polizeibeamter im Auslandseinsatz.

Gleiche Rechte wie spanische Polizisten

Die Polizisten begleiten ihre spanischen Kolleginnen und Kollegen bei Streifenfahrten, Kontrollgängen und Einsätzen – mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu stärken und insbesondere Touristinnen und Touristen in ihrer Muttersprache besser betreuen zu können. Neben der Funktion als Übersetzer haben die Beamten die gleichen Rechte wie die spanischen Polizisten.

Zum Abschied gab es für den Deutschen nicht nur offizielle Worte des Dankes, sondern auch emotionale Gesten: Herzlich umarmt von seinen spanischen Kollegen, wurde er als geschätzter Teil des Teams verabschiedet. Und für Max steht fest: Das war nicht sein letzter Einsatz auf Mallorca.

jendrik bolte

