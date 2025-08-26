Wetter auf Mallorca: Erst Warnstufen wegen Hitze, danach zieht ein Unwetter auf

Das Wetter auf Mallorca ist diese Woche sehr wechselhaft. Erst steigen die Temperaturen und sorgen für eine Hitzewarnung. Danach kommt es zum Wetterumschwung, der für eine Unwetterwarnung auf der Insel sorgt.

Der Reihe nach: Am Dienstag (26.8.) gilt die Warnstufe Gelb im Süden, Norden und der Inselmitte wegen Hitze von 12 bis 19 Uhr. Bis zu 37 Grad sollen es laut der Warnung werden, wobei die Werte in der Wetterkarte deutlich niedriger sind. An den Küsten sind es nur 30 bis 34 Grad. Für den Temperaturanstieg sind afrikanische Luftmassen verantwortlich, die auch Saharastaub im Gepäck haben. Dieser sorgt dafür, dass der Himmel trotz weniger Wolken bedeckt aussieht und die Sonne nicht so stark scheint.

Der Wind weht mäßig aus östlicher Richtung. Die Wassertemperaturen an den Stränden betragen um die 28 Grad, der Wellengang ist schwach. Die Nacht auf Mittwoch wird nochmal sehr warm. Die Temperaturen sinken nicht unter die 20-Grad-Marke, was eine Tropennacht bedeutet.

Am Mittwoch gilt die Hitzewarnung mit Ausnahme des Südens inselweit. Die Höchstwerte sollen im Norden mit 38 Grad erreicht werden. Auf der Wetterkarte des spanischen Wetterdienstes Aemet sind allerdings nur 34 Grad in Pollença eingezeichnet. Am Saharastaub und dem Sonnenschein ändert sich ansonsten nichts.

Wetterumschwung am Donnerstag

Ob das Wetter am Donnerstag wirklich so mies wird, ist mit einigen Fragezeichen versehen. In der vergangenen Woche gab es trotz Warnstufe Orange kaum einen Regentropfen in den meisten Orten. Von 6 bis 18 Uhr gilt die Warnstufe Gelb im Westen, Norden und der Inselmitte wegen Gewitter und bis zu 20 Litern Niederschlag pro Stunde. Aemet beziffert die Wahrscheinlichkeit wie zuletzt mit 40 bis 70 Prozent.

Der Wetterumschwung lässt die Höchsttemperaturen jedenfalls auf 30 bis 33 Grad sinken und vertreibt den Saharastaub. Auch am Freitag könnte es nochmal regnen. Für das Wochenende zeigt die Wetterprognose dann schon wieder Sonne und 35 Grad.