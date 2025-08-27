Chaosfahrt in Cala Ratjada: Mann rast unter Drogeneinfluss durch den Ort und verursacht Unfall

Schreckensmomente in Cala Ratjada an der Nordostküste von Mallorca: Ein rund 40-jähriger Autofahrer ist unter Drogeneinfluss am Dienstagmorgen (26.8.) durch das Zentrum des Urlauberortes gerast und hat ein anderes Auto gerammt, das daraufhin gegen einen kleinen Baum vor einem belebten Supermarkt krachte. Die Chaosfahrt fand nach Medienberichten gegen 9 Uhr morgens statt.

Zu dem Vorfall kam es an der Kreuzung der Straße Leonor Servera mit der Plaça dels Pins in Cala Ratjada. Der Fahrer eines Autos raste mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße und krachte mit Wucht in den Wagen einer jungen Frau. Diese verlor durch die Kollision die Kontrolle über ihr Auto und fuhr auf den Bürgersteig direkt vor einem Supermarkt, in dem sich zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Menschen befanden. Das Auto riss einen kleinen Baum um, der vor dem Geschäft stand.

Schleudertrauma davongetragen

Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall ein Schleudertrauma und mussten behandelt werden. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Passanten wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs merkten die Beamten schnell, dass der 40-jährige Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein muss. An der Unfallstelle ergab ein Alkoholtest zwar einen negativen Befund, ein Drogentest allerdings verlief positiv. Der Mann hatte vor der Fahrt Cannabis konsumiert. Die Ortspolizei von Capdepera nahm noch an der Unfallstelle den Verursacher des Zusammenstoßes wegen Verkehrsgefährdung und Fahrens unter Drogeneinfluss fest.

Er stritt gegenüber den Polizisten ab, den Unfall verursacht zu haben. Laut seiner Darstellung habe ihm die Frau die Vorfahrt genommen. Zahlreiche Zeugen konnten diese Version allerdings widerlegen und erklärten, der Mann sei mit hoher Geschwindigkeit auf den Wagen der Frau aufgefahren.