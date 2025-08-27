Hier zieht die fette Staubwolke nach Mallorca

Der Wettersatellit Eumetsat hat am Montag (25.8.) Bilder eingefangen, wie eine dicke Saharastaubwolke nach Mallorca zieht. Auch am Mittwoch umhüllt der Staub noch die Insel. Der Wetterumschwung am Donnerstag soll die Wolke dann vertreiben.

Es ist ein regelmäßiges Wetterphänomen auf Mallorca: Wenn warme Luftmassen aus Süden gen Norden strömen, führen sie fast immer die Saharastaubpartikel mit sich. Diese sorgen dann dafür, dass der wolkenlose Himmel milchig oder bedeckt erscheint. Meist sieht er orange aus. Autos und Terrassen werden beschmutzt. Menschen mit Atemproblemen fällt das Atmen mitunter schwerer.

Verschiedene Institute bieten Karten an, auf denen man die Staubwolken nachverfolgen kann. So zum Beispiel das vom DWD unterstützte Karlsruher Institut für Technologie oder das Copernicus-Institut. Dort ist nicht nur die Position der Staubwolke in einzelnen Zeitabschnitten zu sehen, sondern auch die jeweilige Partikelgröße. Ab der Farbe Orange sind die Körner in einer sichtbaren Größe.

So geht es mit der Staubwolke auf Mallorca weiter

Der Staub geht am Mittwoch mit einer Hitzewarnung einher, die der spanische Wetterdienst kurzfristig ausgeweitet hat. Die Warnstufe Gelb gilt auf der ganzen Insel von 12 bis 19 Uhr. Im Norden soll der Spitzenwert von 38 Grad erreicht werden.

Am Donnerstag gilt dann von 6 bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Unwetters im Norden, Westen und der Inselmitte. Es kann gewittern, bis zu 20 Liter pro Quadratmeter regnen und mitunter sogar hageln. Die Temperaturen sinken spürbar auf 31 bis 32 Grad. Laut Regenradar könnte es gegen 16 Uhr besonders in Alcúdia und rund um Cales de Mallorca ungemütlich werden. Es ist zu erwarten, dass der Wetterumschwung viele Strandurlauber nach Palma und in die Dörfer treibt. Ein Verkehrschaos ist denkbar. Ab Freitag wird das Wetter dann schon wieder besser.