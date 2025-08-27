"Ihr seid alle über mich drübergefahren": Jetskis sorgen erneut für Ärger auf Mallorca

Es ist nicht das erste Mal, dass Jetskis auf Mallorca für Aufsehen sorgen. Sich den Badezonen zu sehr zu nähern, diese sogar zu befahren, mit hoher Geschwindigkeit in der Nähe zu fahren oder Unfälle zu verursachen – all das sind auf der Insel während der Sommermonate keine seltenen Vorfälle. Nun kam es zu einem neuen Zwischenfall: Jetskis fuhren über den mallorquinischen Olympia-Segler Nacho Baltasar Summers, während er unter Wasser war. In dem Video, das er am Samstag (23.8.) auf seinem Instagram-Kanal teilte, entfachte erneut die Debatte um die Wasserfahrzeuge auf der Insel.

„Sie sind unerträglich und müssten verboten werden“

„Eh, was ist los? Schaut ihr nicht? Ihr seid alle über mich drübergefahren, alle!“, hört man ihn die Fahrer anschreien, die sich weder entschuldigten noch auf den Ärger des jungen Mannes reagierten.

Die in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Aufnahmen haben für Empörung gesorgt und eine Debatte über die Sicherheit und Regulierung dieser Wasserfahrzeuge eröffnet. „Was für ein Desaster, ich weiß nicht, wie es nicht öfter zu Unglücken kommt“, „Sie sind direkt an der Boje vorbeigefahren, die wissen nicht mal, was das bedeutet“, „Sie sind unerträglich und müssten verboten werden“ – das sind einige der Kommentare, die die Instagram-Veröffentlichung des Seglers überfluten.

Obwohl Mallorca den Meeresschutz verstärkt hat, indem die Behörden Jetskis verbieten und ihre Geschwindigkeit in Bereichen wie dem Meeresreservat Ponent begrenzen, zeigt ein Vorfall wie dieser, dass selbst dort, wo die Zonen eindeutig gekennzeichnet sind, die Sicherheit nicht immer gewährleistet ist. /slr