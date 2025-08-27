"Finale eines Sommermärchens": Anwohner "erobern" noch einmal einen Platz in Palma zurück

In Palma wollen sich am Mittwochabend (27.8.) noch einmal zahlreiche Mallorquiner zusammenfinden, um gemeinsam das letzte öffentliche Open-Air-Abendessen des Sommers zu genießen. Die Initiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, touristisch überlaufene Orte im Zentrum für einige Stunden "zurückzuerobern", plant das große "Sopar a la llesca" diesmal an der ehemaligen Seehandelsbörse Llotja.

Flair einer lebendigen Stadt

Los geht es an diesem letzten Mittwochabend um 21 Uhr. Eigentlich seien Konzerte mit bis zu elf Musik-Gruppen geplant gewesen, doch die Stadtverwaltung habe keine Musik erlaubt, so die Initiatoren vom Kollektiv Brunzit. "Daher werden es die Anwohner selbst sein, die den Platz mit Magie und Klang füllen – beim Finale eines der schönsten Sommermärchen, die Palma in den letzten Jahren erlebt hat", schwärmt die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Bereits in den vergangenen Wochen hatte das Kollektiv gemeinsam mit Nachbarschaftsverbänden ähnliche Zusammenkünfte organisiert, um den Orten jenes Flair einer lebendigen Stadt zurückzugeben, das Palma ausmachte, "als es noch den Mallorquinern gehörte", so die Erklärung in den sozialen Medien.„Wir beenden einen unvergesslichen Sommer, in dem die Wärme der Menschen Freude und Leben auf die Plätze zurückgebracht hat.“

Ob Brunzit das Projekt nächstes Jahr ausbauen wird, steht noch nicht fest: „Wir haben nicht mit so viel Resonanz gerechnet“, schreibt das Kollektiv in den sozialen Medien. Beibehalten werden sollen auf jeden Fall die Zusammenkünfte auf der Plaça d’en Coll, vor der Llotja und im Carrer Fàbrica in Palmas In-Viertel Santa Catalina.

Rückblick

Zur Erinnerung: Das erste öffentliche Abendessen, an dem Anwohner Speisen und Getränke selbst mitbringen, fand auf der Plaça d’en Coll statt, wo das traditionelle Kartenspiel truc den normalen Gastro-Betrieb ersetzte. Beim zweiten Volksabendessen, gefeiert auf der Plaça Major, genossen die Teilnehmer ein Konzert der lokalen Gruppe Sa Corrala.

Die Plaça Porta Santa Catalina war Schauplatz des dritten Sopar a la llesca. Dort standen Fußball und traditionelle Spiele im Mittelpunkt einer weiteren Nacht, in der die Erwartungen erneut weit übertroffen wurden.

Das vierte Abendessen fand auf der Plaça Pau Casals in Santa Catalina statt, wo ein Transparent-Workshop in Solidarität mit Palästina organisiert wurde. Die Transparente wurden später bei verschiedenen Demonstrationen in Dörfern Mallorcas und Stadtvierteln Palmas genutzt, um den Völkermord in Gaza anzuprangern.

Das fünfte Abendessen wurde auf der Plaça de l’Olivar gefeiert – mit Spielen und einem großen Volks-Trivial. Das sechste fand wieder auf der Plaça Major statt, wo mehrere traditionelle Tänze den Platz mit Leben erfüllten. /somo