Balearen wollen Migrationsnotstand ausrufen – Streit um Aufnahme von geflüchteten Minderjährigen

Mit Inkrafttreten am Donnerstag (28.8.) des neuen königlichen Dekrets zur „obligatorischen Solidarität“ können die Kanaren sowie die Exklaven Ceuta und Melilla ab sofort beantragen, unbegleitete minderjährige Migranten in andere Regionen Spaniens zu verlegen. Der Erlass legt für jede Autonome Region eine Aufnahmekapazität fest – gemessen am Verhältnis von 32,6 Plätzen pro 100.000 Einwohner. Regionen, die das Dreifache dieser Kapazität überschreiten, können einen migrationsbedingten Notstand ausrufen und so weitere Zuweisungen abwenden.

Balearen prüfen juristischen Schritt

Die Kanaren, Ceuta und Melilla haben bereits den Notstand beantragt, da ihre Aufnahmekapazitäten um ein Vielfaches überschritten sind. Die Balearen hingegen liegen mit derzeit fast 700 unbegleiteten Minderjährigen zwar über ihrer eigentlichen Kapazität von 406 Plätzen, erreichen aber nicht die gesetzlich geforderte Dreifachgrenze.

Dennoch prüft die Abogacía de la Comunitat (juristischer Dienst der Balearen-Regierung), ob eine rechtliche Grundlage geschaffen werden kann, um ebenfalls den migrationsbedingten Notstand auszurufen und sich von weiteren Zuweisungen von den Kanaren oder aus Ceuta oder Melilla auszunehmen. Die Balearen sollen 49 unbegleitete Jugendliche aufnehmen, die derzeit in überfüllten Lagern ausharren.

Politische Debatte

Ob die konservative Balearen-Regierung diese Forderung durchsetzen kann, solange die erforderlichen Bedingungen noch nicht erfüllt sind, ist fraglich. Dennoch zeigt die Politik eine klare Haltung: „Es ist egal, ob die Zahlen erreicht werden oder nicht. Wir werden den Antrag stellen“, so die balearische Präsidialamtsministerin Antònia Estarellas. Schließlich sei nicht sicher, „ob in drei Tagen hundert weitere Minderjährige ankommen“.

Laut der konservativen Landesregierung gehen die Balearen bereits jetzt über ihre Grenzen hinaus. „Es ist keine Frage der Menschlichkeit, sondern der fehlenden Kapazitäten. Uns fehlen Fachkräfte, Infrastrukturen und grundlegende Dienstleistungen, die jedem Minderjährigen zustehen“, so Estarellas.

In Anbetracht der Schwierigkeiten hat Madrid eine finanzielle Unterstützung von zwei Millionen Euro zugesagt. Die spanische Ministerin für Jugend und Kindheit, Sira Rego, ging unterdessen zum Gegenangriff über: Das Problem auf den Balearen und anderswo sei nicht „fehlende Ausstattung“, sondern schlichtweg „Rassismus“.

Zuspitzung der Lage

Sollten die Balearen tatsächlich einen „migrationsbedingten Notstand“ ausrufen, könnte die Landesregierung darauf bestehen, an den eigenen Küsten angelangte unbegleitete Minderjährige (menas) abzugeben. Dies sei jedoch nicht das Ziel, betont Estarellas. Es gehe ausschließlich um Minderjährige aus anderen Autonomen Regionen. Ein bereits eingeleiteter Rechtsweg richtet sich gegen das Dekret vom Juli, ein weiterer soll gegen die Berechnung der Aufnahmekapazität folgen.

Forderung nach europäischer Hilfe

Zudem verlangt die Landesregierung mehr Maßnahmen, um die Migration über die Balearen-Route einzudämmen. So müsse bereits in Algerien angesetzt werden, um Abfahrten zu verhindern. Auch eine stärkere Einbindung von Frontex und weitere sicherheitspolitische Maßnahmen seien notwendig.

Bei einem Treffen mit den Präsidenten der Inselräte wählte Ministerpräsidentin Marga Prohens einen dramatischen Tonfall: „Wir stehen vor einer noch nie dagewesenen Situation. Die Balearen sind zum Haupteinfalltor der irregulären Migration in ganz Europa geworden. Wenn nicht sofort gehandelt wird, um diese Route zu stoppen, wird die Situation unhaltbar werden.“ Madrid sei in der Pflicht, „die Zusammenarbeit mit Algerien wieder aufzunehmen, um die Migrationsströme zu kontrollieren“ und so den Ansturm von Booten einzudämmen. Algerien weigert sich derzeit, die auch aus anderen Ländern stammenden Migranten zurückzunehmen.

Neues Lager auf Mallorca

Ob für eigene oder für zugewiesene Minderjährige: Mallorcas Inselrat erwägt bereits die Einrichtung eines Lagers für unbegleitete Minderjährige in der ehemaligen Kaserne Son Tous.

Abonnieren, um zu lesen