Illegaler Cannabisclub an der Playa de Palma: Polizei nimmt deutsche Betreiber fest

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat fünf Personen festgenommen, denen Drogenhandel an der Playa de Palma vorgeworfen wird. Die drei Männer und zwei Frauen deutscher sowie polnischer Herkunft sollen einen illegalen Cannabisclub in der Urlauberhochburg betrieben haben. Das geht aus einer am Donnerstag (28.8.) verschickten Pressemitteilung hervor. Die Festnahmen erfolgten demnach am Dienstag.

Die Polizei erhielt Informationen, dass es einen illegalen Drogenverkaufspunkt an der Playa de Palma gebe. Die Drogenfahnder stellten fest, dass ein reges Treiben rund um das Geschäft herrschte. Immer wieder verließen Personen mit Marihuana oder Haschisch den Laden.

Bei der Durchsuchung am Dienstag fanden die Beamten 870 Gramm Marihuana, 150 Gramm Haschisch sowie Bargeld. Die Polizisten nahmen die vier Betreiber des Lokals fest. Die Festnahme der fünften Person, die ebenfalls am Geschäft beteiligt war, erfolgte später.

Marihuana ist weiterhin illegal auf Mallorca

Während in Deutschland das Kiffen mittlerweile legal ist, bleiben in Spanien der Kauf, Verkauf, Anbau und Besitz von Marihuana verboten. Der Konsum ist erlaubt, allerdings nur in den eigenen vier Wänden. Es gibt politische Initiativen, Marihuana zu legalisieren.

Von wegen rechtliche Grauzone

Landläufig hält sich auf Mallorca der Irrglaube, dass der Anbau für den Eigenbedarf von drei Pflanzen erlaubt sei. Mit dieser Erklärung wurden auf der Insel zahlreiche Cannabisclubs gegründet, die sich in einer rechtlichen Grauzone wähnten. Sie pflanzten große Plantagen an, mit der Ausrede, pro Mitglied seien es nur drei Pflanzen. Im Endeffekt sind die Lokale aber komplett illegal.

Die Nationalpolizei weist die Bevölkerung darauf hin, dass Hinweise an die Mailadresse antidroga@policia.es geschickt werden können, sollte Kenntnis oder Vermutungen über einen derartigen Cannabisclub bestehen. Wie es in den Lokalen zugeht, können Sie hier nachlesen.