Mallorcas Norden steht schon unter Wasser, und ein zweiter Regenguss kommt noch

Die Gewitterfront hat wie erwartet am frühen Donnerstagnachmittag (28.8.) Mallorca erreicht und den Norden der Insel unter Wasser gesetzt. Anders als geplant war es das aber nicht mit den Schauern. Der Regenradar zeigt einen zweiten heftigen Schub, der die Nordküste gegen 17 Uhr erreichen wird. Am Flughafen ist es bereits zu weitreichenden Verspätungen gekommen.

In den sozialen Netzwerken kursieren Aufnahmen der Wassermengen. Autos kämpfen sich auf den Straßen durch die Fluten in Alcúdia:

Ein Skipper nahm dieses Video vom Meer aus auf:

Auch in Sa Pobla kam ordentlich etwas herunter:

Zu den Regenmengen hat der spanische Wetterdienst Aemet noch keinen Zwischenstand durchgegeben. Derzeit scheint die Sonne am blauen Himmel über der Insel, als wäre nichts gewesen. Von langen Wanderungen ist aber abzuraten. Denn das Wetter ist trügerisch.

Nächster Regenschub im Anflug

Ab 17 Uhr soll die Gewitterfront erneut über der Insel zirkulieren. Gegen 18 Uhr erwischt es wieder den Norden um Alcúdia heftig. Gut zwei Stunden später verziehen sich dann die Gewitterwolken und tauchen in der Nacht laut Radar nochmals sporadisch über der Inselmitte auf. Bis 20 Uhr gilt die Warnstufe Orange auf Mallorca (im Süden nur Warnstufe Gelb). Danach geht sie in die Warnstufe Gelb über, die nun bis Freitagmorgen 6 Uhr im Norden, Westen und Osten ausgeweitet wurde. Ein gutes Omen: Die Warnstufe Orange im Norden galt vorher bis Mitternacht, nun ebenfalls nur noch bis 20 Uhr.

Kurz Sonne, dann wieder Regen

Am Wochenende soll das Wetter auf Mallorca dann schon wieder sonnig werden. Dass der Sommer sich langsam dem Ende zuneigt, zeigt sich auch daran, dass für Montag schon die nächsten Regenwolken vorhergesagt sind. Es ist möglich, dass der Wetterdienst erneut eine Warnstufe wegen Starkregens und Gewitter ausgibt.