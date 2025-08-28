Deutscher Ballermann-Urlauber zieht sich bei einem Treppensturz schwere Verletzungen zu

Ein 34-jähriger deutscher Mallorca-Urlauber ist am Donnerstagmorgen (28.8.) gegen 6.30 Uhr aus dem zweiten Stock eines Hotels an der Playa de Palma gestürzt. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.

Zu dem Unfall kam es in einem Hotel im Carrer de Trasimè. Das ist die zweite Meereslinie ab dem Balneario 4 Richtung Yachthafen von Arenal.

Polizei geht von einem Unfall aus

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls in stark alkoholisiertem Zustand. Vermutlich verlor er im Bereich des Treppenhauses das Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor, die Polizei geht von einem Unfall aus.

Rettungskräfte des Notfalldienstes SAMU 061 waren schnell vor Ort, versorgten den Verletzten und stabilisierten ihn. Anschließend wurde er ins Universitätsklinikum Son Espases gebracht, wo er mit schweren Verletzungen stationär behandelt wird. Zum genauen Gesundheitszustand gibt es keine Informationen. Bereits ein gebrochener Arm zählt in Spanien als schwere Verletzung. Die spanische Nationalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

Abstürze sind ein großes Problem an der Playa de Palma

Stürze aus dem Hotel sind leider auf Mallorca keine Seltenheit. Früher war das sogenannte Balconing, wenn Urlauber vom Balkon in den Pool springen wollten, ein Problem in der britischen Urlauberhochburg Magaluf. Mehrere Kampagnen haben dafür gesorgt, dass die Anzahl an Abstürzen rapide sank. Nicht so an der Playa de Palma. Meist sind es Unfälle, die zu den Abstürzen führen. Die betrunkenen Urlauber kippen oft nach hinten, wenn sie sich auf das Geländer des Balkons setzen. Erst im Juli erlag ein Deutscher seinen Verletzungen, als er in die Tiefe stürzte.