Wetterumschwung mit Warnstufe Orange: Wann und wo es so richtig auf Mallorca krachen wird

Der spanische Wetterdienst Aemet hat vor einem heftigen Wetterumschwung am Donnerstag (28.8.) auf Mallorca gewarnt. Es gilt auf weiten Teilen der Insel die zweithöchste Warnstufe Orange. Möglicherweise sorgt das Unwetter für Verspätungen am Flughafen Mallorca. Urlauber sollten die Abflugzeiten im Blick behalten.

Wann und wo gelten die Warnstufen auf Mallorca?

Aemet hat die Warnstufen ab 10 Uhr ausgegeben. Im Süden gilt die niedrigste Stufe Gelb, in allen anderen Gebieten Orange. Rund um Palma sollen - falls überhaupt - 20 Liter Niederschlag pro Stunde fallen. Besonders im Norden sind bis zu 40 Liter möglich. Die Warnstufe warnt auch vor Gewitter. Um 18 Uhr läuft sie aus, außer im Norden und Westen, wo sie bis Mitternacht gilt.

Der Niederschlag kann auch als Hagel fallen. Die Temperaturen brechen ein. Die Höchstwerte liegen im Norden mitunter unter der 30-Grad-Marke. Am Mittwoch galt noch eine Hitzewarnung.

Was sagt der Regenradar?

Aemet ist bekanntermaßen sehr vorsichtig und gibt schnell Warnstufen aus. Verlässlicher sind die aktuellen Daten, die bei den Regenradars abgebildet werden. Laut denen wird das Unwetter kurz, aber intensiv.

Gegen 13 Uhr erreicht die Gewitterfront Mallorca vom Nordwesten aus. An der Nordküste und im Nordosten um Cala Ratjada knallt es gegen 14 Uhr heftig. Es ist möglich, dass ein Großteil des Niederschlags und Gewitters über dem Meer heruntergeht. Ab 15 Uhr zieht das Gewitter weiter und es sind nur noch vereinzelte Schauer zu erwarten. Das Unwetter reinigt auf jeden Fall den Himmel und vertreibt den Saharastaub, der die vergangenen Tage Mallorca umhüllte.

Wie ist die Lage am Flughafen Mallorca?

Bereits am Mittwoch kam es zu leichten Verspätungen. Diesmal drohen sie am Nachmittag. Sie sind schlecht vorhersehbar, da es abhängig von der Wetterlage am Airport und auf den Flugrouten ist. Die aktuellen Abflugs- und Ankunftszeiten finden Sie auf der Website des Flughafenbetreibers Aena.