Hotel-Brand in Alcúdia: zwei Kinder ins Krankenhaus gebracht
Hunderte Menschen mussten das Gebäude zwischenzeitlich verlassen, einige Gäste blieben in den Aufzügen eingesperrt
Ein Brand im Maschinenraum in einem Hotel in Alcúdia hat am Freitagmorgen (29.8.) für Aufregung gesorgt. Zwei Kinder mussten wegen Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.
Im Aufzug eingeschlossen
Wie die Rettungskräfte berichten, war das Feuer gegen neun Uhr morgens im Hotel Bellevue Bonita ausgebrochen. Das Hauptproblem: Die Aufzüge blockierten, mehrere Menschen blieben in den Fahrstühlen eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Ortspolizei von Alcúdia, der Guardia Civil und des medizinischen Notdienstes eilten zum Hotel.
Zunächst konzentrierten sich die Feuerwehrleute darauf, die Eingeschlossenen zu befreien und die Flammen an der Anlage zu löschen, was für große Aufregung unter den anderen Hotelgästen sorgte. Die Brandschutzspezialisten ordneten an, dass sie sich vorsorglich auf die Terrassen und Balkone begeben sollten, um frische Luft zu atmen und eine Rauchvergiftung zu vermeiden. Letztlich evakuierten die Einsatzkräfte das Gebäude, hunderte Gäste beobachteten den Rettungseinsatz daher von draußen.
Zwei Kinder mit Symptomen
Größere Verletzungen gab es nicht, allerdings zeigten 18 Personen leichte Vergiftungssymptome, zwei von ihnen sind Angestellte des Hotels, die restlichen Gäste. Darunter befanden sich auch zwei Mädchen im Alter von 8 und 13 Jahren. Rettungskräfte brachten die beiden Kinder ins Krankenhaus von Muro. /somo
