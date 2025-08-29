"Scheiße, was ist denn jetzt los?": Polizei holt pöbelnden Mallorca-Urlauber vor Abflug aus dem Flieger

Die Polizei hat am Flughafen Düsseldorf am Donnerstag (28.8.) einen Mallorca-Urlauber aus dem Flieger geholt, der sich lautstark über einen technischen Defekt echauffierte. Die Aktion sorgte im Endeffekt für zwei Stunden Verspätung. "Da wird Lebenszeit wegen eines Mitmenschen vernichtet. Das ist schade drum", sagt Passagier Richard L..

Der Flug EW 9588 sollte eigentlich um 16.25 Uhr in Deutschland Richtung Palma abheben. Auf dem Weg zum Rollfeld stellte der Pilot fest, dass eines der Triebwerke ausgefallen war. "Zu dem Zeitpunkt war die Stimmung noch nicht so schlecht. Wir waren froh, dass der Schaden vor dem Start festgestellt wurde und wir schnell zurück im Terminal waren. Während der Flieger von Technikern repariert wurde, warteten die Passagiere artig auf ihren Plätzen.

Pilot hatte keine Lust mehr, nach Palma zu fliegen

Eine Stunde später konnte es immer noch nicht losgehen. Unwissenheit machte sich breit. In einem Video, das der MZ vorliegt, sagt eine Frau: "Scheiße, was ist denn jetzt los?" In dem Moment marschierten vier Polizisten den Gang entlang und nahmen auf dem Weg zurück einen Passagier mit. "Ich war verwundert und fragte mich, was der wohl vom Stapel gelassen hat, damit das ganz große Besteck aufgefahren wird", so der Düsseldorfer. Offenbar hatte der Passagier zuvor sich lautstark über die Airline aufgeregt und gepöbelt.

Das Chaos war perfekt, als eine Flugbegleiterin sich nicht mehr in der Lage sah, den Flug anzutreten. Ein Ersatz musste her. "Nun war der Unmut bei den Passagieren groß", sagt Richard L.. Und sie waren nicht die Einzigen. Der Pilot soll in einer Durchsage verkündet haben, dass er eigentlich keine Lust mehr habe, nach Palma zu fliegen. "Er meinte, es sei ein angebrochener Tag." Letztlich gab er sich einen Ruck und die Maschine landete 20.42 Uhr auf Mallorca - knapp zwei Stunden später als geplant.