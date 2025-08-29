"Scheiße, was ist denn jetzt los?": Polizei holt pöbelnden Mallorca-Urlauber vor Abflug aus dem Flieger
Der Pilot verkündete im Anschluss, er habe gar keine Lust mehr, nach Palma zu fliegen
Die Polizei hat am Flughafen Düsseldorf am Donnerstag (28.8.) einen Mallorca-Urlauber aus dem Flieger geholt, der sich lautstark über einen technischen Defekt echauffierte. Die Aktion sorgte im Endeffekt für zwei Stunden Verspätung. "Da wird Lebenszeit wegen eines Mitmenschen vernichtet. Das ist schade drum", sagt Passagier Richard L..
Der Flug EW 9588 sollte eigentlich um 16.25 Uhr in Deutschland Richtung Palma abheben. Auf dem Weg zum Rollfeld stellte der Pilot fest, dass eines der Triebwerke ausgefallen war. "Zu dem Zeitpunkt war die Stimmung noch nicht so schlecht. Wir waren froh, dass der Schaden vor dem Start festgestellt wurde und wir schnell zurück im Terminal waren. Während der Flieger von Technikern repariert wurde, warteten die Passagiere artig auf ihren Plätzen.
Pilot hatte keine Lust mehr, nach Palma zu fliegen
Eine Stunde später konnte es immer noch nicht losgehen. Unwissenheit machte sich breit. In einem Video, das der MZ vorliegt, sagt eine Frau: "Scheiße, was ist denn jetzt los?" In dem Moment marschierten vier Polizisten den Gang entlang und nahmen auf dem Weg zurück einen Passagier mit. "Ich war verwundert und fragte mich, was der wohl vom Stapel gelassen hat, damit das ganz große Besteck aufgefahren wird", so der Düsseldorfer. Offenbar hatte der Passagier zuvor sich lautstark über die Airline aufgeregt und gepöbelt.
Das Chaos war perfekt, als eine Flugbegleiterin sich nicht mehr in der Lage sah, den Flug anzutreten. Ein Ersatz musste her. "Nun war der Unmut bei den Passagieren groß", sagt Richard L.. Und sie waren nicht die Einzigen. Der Pilot soll in einer Durchsage verkündet haben, dass er eigentlich keine Lust mehr habe, nach Palma zu fliegen. "Er meinte, es sei ein angebrochener Tag." Letztlich gab er sich einen Ruck und die Maschine landete 20.42 Uhr auf Mallorca - knapp zwei Stunden später als geplant.
- FC Merowinger sagt Kölsche Woche am Ballermann ab – Tradition nach 53 Jahren beendet
- Gleich zwei heftige Schauerperioden an einem Tag: Hier steht Mallorca unter Wasser
- Wetterumschwung mit Warnstufe Orange: Wann und wo es so richtig auf Mallorca krachen wird
- Zahlreiche Verspätungen am Flughafen von Mallorca
- Finale eines Sommermärchens': Anwohner 'erobern' noch einmal einen Platz in Palma zurück
- Warnstufe auf Orange erhöht: Heftiger Wetterumschwung vertreibt die Staubwolke über Mallorca
- Zeichen dafür, dass es Veränderungen im Meer gibt': Blauer Drache taucht vor Mallorca auf
- Balearen wollen Migrationsnotstand ausrufen – Streit um Aufnahme von geflüchteten Minderjährigen