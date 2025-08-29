Wohl weil er seinen Arm aus dem Fenster hielt: Deutscher verletzt sich an der Playa de Palma bei einem Autounfall schwer

Ein Autofahrer auf Mallorca hat sich bei einem Verkehrsunfall an der Playa de Palma am Freitagvormittag (29.8.) schwere Verletzungen zugezogen. "Laut unseren ersten Informationen handelt es sich um einen Deutschen mit Wohnsitz auf der Insel", sagte ein Sprecher der Ortspolizei der MZ, der die Nationalität aber nicht gänzlich bestätigen konnte. Laut dem Online-Portal "Crónica Balear" hielt der Mann während der Fahrt seinen Arm aus dem Fenster und klemmte den Arm bei dem Unfall ein.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.20 Uhr in der Calle Marbella in der Nähe der Wache der Nationalpolizei in zweiter Meereslinie in der deutschen Urlauberhochburg. Der Verunglückte fuhr einen Mini Countryman. "Alles deutet darauf hin, dass er zu schnell unterwegs war und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor", so der Polizeisprecher. Der über 65 Jahre alte Mann stieß mit einem geparkten Citroën C3 zusammen. Sein Auto überschlug sich.

"Lebensgefahr bestand wohl nicht"

Der Arm des Mannes blieb unter dem Fahrzeug eingeklemmt. "Die Einsatzkräfte waren in der Nähe und konnten schnell handeln. Das war wichtig. Die Kollegen vor Ort sagten mir, dass es ein schreckliches Bild war. Der Arm sah fürchterlich aus", sagte der Sprecher. Die Ärzte banden den Arm ab, um die Blutung zu stoppen. "Lebensgefahr bestand wohl nicht, da der sogenannte grüne Alarm nicht ausgelöst wurde." Dabei sorgt eine Polizeistreife dafür, dass der Rettungswagen ungehindert auf schnellstem Weg bis zum Krankenhaus fahren kann.

30 Minuten lang dauerte der Einsatz des Rettungsteams im Carrer Marbella, der für den Verkehr gesperrt wurde. Ein Kran des Rathauses Palma holte den verunglückten Wagen ab. Die Ortspolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe zu klären.