Guardia Civil rettet 29 Migranten aus lebensbedrohlicher Situation vor Cabrera

Erneut dramatischer Rettungseinsatz von Migranten vor Mallorca: Die Guardia Civil hat am Freitagnachmittag (29.8.) 29 Migranten auf der kleinen Balearen-Insel Cabrera aus einer lebensbedrohlichen Lage befreit. Die Gruppe – 22 Männer, sechs Frauen und ein Kind – war Tage zuvor mit einem Boot in Afrika in See gestochen, das jedoch vor der Küste sank. Den Menschen gelang es nur mit Mühe, das Ufer zu erreichen. Viele von ihnen litten unter starker Dehydrierung und Erschöpfung und mussten zunächst medizinisch versorgt werden.

Die Überlebenden gerieten auf dem offenen Meer in raue Bedingungen und strandeten schließlich an einer schwer zugänglichen, felsigen Küste. Eine Rettung über Land war aufgrund des unwegsamen Geländes nicht möglich, sodass die Guardia Civil ein spezialisiertes Luftrettungsteam einsetzte.

Viele Migranten hatten auch Schnittverletzungen

An dem Rettungseinsatz waren unter anderem die Hubschraubereinheit der Guardia Civil (UHEL), das Bergrettungsteam GREIM sowie die Spezialeinheit für Unterwassereinsätze GEAS beteiligt. Viele der Geretteten hatten Schnittverletzungen an den Füßen und waren sichtlich entkräftet. Nach ihrer Stabilisierung wurden sie von den Einsatzkräften an einen sicheren Ort auf der Insel gebracht.

Von dort aus übernahm ein Schnellboot des Seerettungsdienstes den Weitertransport. Anschließend wurden die Migranten auf das Patrouillenboot "Río Gállego" gebracht, das sie schließlich in den Hafen von Palma brachte.

In den zurückliegenden Tagen und Wochen reißt der Migrantenstrom auf die Balearen kaum ab. Bereits jetzt sind mehr Menschen aus Nordafrika auf den Inseln angekommen als im gesamten Jahr 2024. Die Balearen-Regierung hat bereits Hilfe der Zentralregierung angefordert und behauptet, überfordert zu sein mit der Menge der ankommenden Menschen. /jk