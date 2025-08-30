Schon wieder Unfall mit Tib-Bus auf Mallorca: Zwei deutsche Familien verletzt

Erneut hat sich auf Mallorca ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit einem Tib-Überlandbus ereignet. Wie eine Sprecherin der Ortspolizei Manacor der MZ bestätigte, passierte der Unfall in der Nähe von Portocristo. Gegen 9 Uhr stießen auf der Landstraße Ma-4014 bei Kilometer 14 in Höhe des Kreisverkehrs, an dem eine Abzweigung nach Cala Anguila führt, der Bus und zwei Autos zusammen.

Wie es bei der Online-Plattform "Crónica Balear" heißt, war ein blauer Ford Tourneo, ein Van, in den bis zu neun Sitzplätze passen, am Kreisverkehr aus Cala Anguila in Richtung Portocolom eingebogen. Dabei übersah der Fahrer oder die Fahrerin des mit zwei deutschen Familien besetzten Fahrzeugs offenbar den aus Richtung Portocristo kommenden Überlandbus und nahm ihm die Vorfahrt.

Alle Deutschen bei Unfall verletzt

Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit großer Wucht, wodurch eines der Fahrzeuge noch gegen einen Mitsubishi Colt geschleudert wurde. Der Ford, in dem die Deutschen saßen, überschlug sich nach dem Zusammenstoß, kam aber wieder auf den Rädern zum Stehen.

Die Einsatzkräfte am Unfallort. / Feuerwehr Mallorca

Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zum Unglücksort und versorgte die sieben Verletzten. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Mitglieder einer Familie, Vater, Mutter und eine minderjährige Tochter, schwer verletzt. Eine weitere Tochter dieser Familie sowie die drei Mitglieder der anderen Familie kamen mit leichten bis mittelschweren Blessuren davon. Sie kamen in Krankenhäuser in der Umgebung.

Die Insassen des Mitsubishi blieben unverletzt. Im Bus erlitten zwei Fahrgäste leichtere Verletzungen, mussten aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Straße wurde nach dem Unfall für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Guardia Civil aufgenommen.

Weitere Unfälle mit Tib-Bussen

In den zurückliegenden Monaten war es auf Mallorca mehrfach zu folgenschweren Unfällen mit Tib-Bussen gekommen. Nicht weit entfernt von der jetzigen Unfallstelle waren Ende April ein Auto und ein Überlandbus zusammengestoßen.

Bei dem Unfall zwischen Portocolom und Felanitx kam der Autofahrer ums Leben. Ebenfalls tödlich endete ein Zusammenstoß eines Tib-Busses mit einem Radsportler am 1. Mai nahe Pollença.