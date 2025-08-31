Bekannter Wirtschaftswissenschaftler ertrinkt bei Badeunfall auf Mallorca

Trauer an der Balearen-Universität UIB auf Mallorca: Der angesehene Wirtschaftsprofessor und frühere Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Eugeni Aguiló, ist am Sonntagmittag (31.8.) beim Schwimmen im Meer bei Cala Blava (Gemeinde Llucmajor) ums Leben gekommen. Trotz schneller Rettungsmaßnahmen konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

Der tragische Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Der 79-jährige Aguiló schwamm gerade im Wasser, als er plötzlich gesundheitliche Beschwerden bekam und Anzeichen von Ertrinken entwickelte. Badegäste und Rettungsschwimmer bemerkten die Situation und eilten sofort zu Hilfe. Auch der Rettungshubschrauber Sa Milana der Feuerwehr des Inselrats von Mallorca befand sich zufällig in der Nähe und kreiste über der Unglücksstelle, griff jedoch nicht ein, da die Rettungsmaßnahmen vom Boden aus weitergeführt wurden.

Rettungskräfte konnten nichts mehr tun

Nachdem Aguiló aus dem Wasser gezogen worden war, trafen verschiedene Einsatzkräfte ein, unter anderem von der Gesundheitsbehörde, der Ortspolizei von Llucmajor sowie der Guardia Civil am Unglücksort ein. Trotz aller Bemühungen konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Professors feststellen.

Der Bereich um den Strand war zum Zeitpunkt des Vorfalls stark besucht. Nach der Bestätigung des Todes warteten die Einsatzkräfte auf das Eintreffen des diensthabenden Gerichtsmediziners, der schließlich den Abtransport des Leichnams anordnete.

Wissenschaft und Bildung verpflichtet

Eugeni Aguiló galt als profilierter Wissenschaftler, der sich über viele Jahre hinweg für die wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung auf den Balearen engagierte. Als Professor an der UIB war er bei Studierenden und Kollegen gleichermaßen geschätzt, nicht zuletzt durch seine Zeit als Dekan der Fakultät. Sein plötzlicher Tod hat sowohl im akademischen Umfeld als auch in der Gesellschaft der Insel Bestürzung ausgelöst. /jk