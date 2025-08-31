Deutscher Rentner verschluckt sich an Essen auf Mallorca und stirbt

Erneut hat sich auf Mallorca ein Mann an seinem Essen verschluckt und ist daran gestorben. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, war der 82-jährige Deutsche am Samstag (30.8.) gemeinsam mit seiner Frau, seiner Enkelin und deren Mann im Restaurant Es Canyis in Port de Sóller zum Mittagessen, als er sich gegen 13.55 Uhr an einem Stück seines Koteletts verschluckte.

Die Angehörigen schlugen sofort Alarm. Zuerst trafen Rettungsschwimmer des benachbarten Strandes Platja d'en Repic ein und stellten fest, dass die Luftröhre des Mannes blockiert war.

Heimlich-Handgriff bleibt erfolglos

Mithilfe des sogenannten Heimlich-Handgriffs versuchten die Rettungsschwimmer, die Atemwege des Mannes freizubekommen. Das misslang allerdings, der Mann konnte das Fleischstück nicht ausspucken. Daraufhin traf eine große Zahl an Rettungs- und Einsatzkräften an der Unglücksstelle ein.

Weitere Versuche, den Heimlich-Handgriff anzuwenden, scheiterten ebenfalls. Der Mann fiel daraufhin in Ohnmacht und erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Retter versuchten nun Wiederbelebungsmaßnahmen und setzten unter anderem 20 Minuten lang einen Defibrillator ein. Doch der Puls des Deutschen erholte sich nicht.

Mit einem Spezialsauger konnten die Retter schließlich ein großes Stück Fleisch aus der Luftröhre des Mannes entfernen. Doch trotz aller Bemühungen starb der Mann noch an Ort und Stelle. Gegen 17 Uhr wurde der Leichnam abtransportiert.

Bereits zwei Fälle in diesem Jahr

Bereits im April war ein 63-jähriger Mann auf Mallorca bei einem ähnlichen Unglück ums Leben gekommen. Der Mann war im bekannten Restaurant Es Cruce nahe Vilafranca de Bonany zum Mittagessen und verschluckte sich ebenfalls an einem Stück Fleisch. Auch in diesem Fall versuchten die Retter, den Heimlich-Handgriff anzuwenden. Doch auch hier blieb er ohne Erfolg.

Und im Mai ereilte eine 81-jährige Frau im Corte Inglés in Palma dasselbe Schicksal. Auch sie verschluckte sich am Essen und konnte nicht mehr gerettet werden.