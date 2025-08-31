In Indonesien verschollene Mallorca-Residentin wurde umgebracht

Die Polizei auf der indonesischen Insel Lombok hat den Leichnam der seit dem 1. Juli vermissten Mallorca-Residentin Matilde Muñoz gefunden. Die Leiche wurde nun halb vergraben an einem Strand der Insel entdeckt.

Wie die Nachrichtenagentur EFE berichtet, hat die indonesische Polizei am Samstag (30.8.) zwei Männer wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an dem Verbrechen festgenommen. Die beiden Verdächtigen sollen laut den Ermittlern gestanden haben, Muñoz getötet zu haben. Ihnen wird vorsätzlicher Mord sowie gewalttätiger Raub vorgeworfen.

Die beiden Tatverdächtigen. / EFE

Persönliche Gegenstände gefunden

Vor wenigen Tagen hatten Angestellte eines Hotels auf Lombok persönliche Gegenstände der Frau in einem Müllcontainer entdeckt. Wie die Zeitung "ABC" berichtet, befanden sich unter den Objekten ein Rucksack, Klamotten, Bücher, Hygieneprodukte und Schuhe.

Die Polizei konnte aber weder Ausweise noch Handy oder Kreditkarten ausfindig machen. Matilde Muñoz hatte ihren Aufenthalt in einem Hotel auf Lombok, der bis 20. Juli geplant war, bereits vorab komplett bezahlt.

Hotelangestellte verdächtig

Matilde Muñoz' Freundeskreis, der seit dem Verschwinden der Rentnerin auf den Fall aufmerksam macht, vermutete bereits, dass die 72-Jährige Opfer eines gewaltsamen Raubüberfalls wurde. Eine Hotelangestellte hatte den Freunden einen Screenshot mit einer Nachricht geschickt, die angeblich Muñoz verfasst haben soll.

Darin war in schlechtem Englisch geschrieben, dass sie nach Laos weitergereist ist. "Matilde konnte sehr gut Englisch. Sie hätte so einen Text nie verfasst", wird der Freundeskreis zitiert.

Nun muss die Rückführung geklärt werden

Die Polizei bestätigte, dass Muñoz Lombok nie verlassen hat. Weder auf dem See- noch auf dem Luftweg. Mit der Entdeckung ihres Leichnams und der Verhaftung der mutmaßlichen Täter kommt nun erste Klarheit in einen Fall, der in ihrem Umfeld große Bestürzung ausgelöst hatte. Der Journalist Joaquín Campos, ein enger Freund der Familie, hatte die traurige Nachricht als Erster auf der Plattform X sowie exklusiv in der Tageszeitung "ABC" veröffentlicht.

Matilde Muñoz war seit dem 1. Juli verschwunden. / DM

Die Ermittlungen dauern an. Die spanischen Behörden stehen in engem Austausch mit den indonesischen Stellen, um die weitere Aufklärung und die Rückführung von Muñoz zu unterstützen.

Ein Leben zwischen Palma und Südostasien

Matilde Muñoz stammte zwar aus Galicien, hatte aber viele Jahre ihres Lebens in Palma verbracht, wo sie auch ein Apartment besaß. Ihre große Leidenschaft galt dem Reisen – insbesondere dem südostasiatischen Raum.

In ihrer Jugend arbeitete sie als Flugbegleiterin für die einstige spanische Airline Spantax, später kehrte sie regelmäßig nach Indien, Thailand und Indonesien zurück. Die Insel Lombok, direkt neben Bali gelegen, war ein vertrautes Reiseziel für sie. /jk

