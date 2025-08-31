Deutsche Alarmanlagenfirma arbeitet ohne Lizenz: Jetzt spricht der Chefermittler auf Mallorca

Die spanische Nationalpolizei ermittelt seit Monaten gegen eine bekannte deutsche Sicherheitsfirma im Südwesten Mallorcas, die weiterhin ohne Lizenz arbeitet (MZ berichtete mehrfach). Die Ermittlungen leitet Alfredo Rodríguez. Der gebürtige Asturier ist Chef der Unidad Territorial de Seguridad Privada de Baleares (UTSP). Den Namen des Unternehmens darf der Polizist aus Datenschutzgründen nicht nennen.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Der Fall hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Die deutsche Firma hat ihr Einsatzzentrum – Central de Respuesta de Alarma (CRA) – in Deutschland, bietet aber auf Mallorca ihre Dienste an. Das angestellte Personal verfügt zudem nicht über die vorgeschriebenen Ausbildungen. Wir haben das geprüft und nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Es ist also schon klar, dass die Firma ohne Zulassung in Spanien gearbeitet hat?

Korrekt. In Spanien bekommen die Beschuldigten jedoch die Zeit und Möglichkeit, um Einspruch einzulegen. In dieser Phase befinden wir uns gerade.

Wie lange werden die Ermittlungen noch andauern?

Das liegt außerhalb meiner Verantwortung. Ich schätze noch fünf, sechs Monate. Das hängt aber auch von möglichen Einsprüchen ab.

Der Betreiber des Unternehmens hatte in einer Mail an seine Kunden der Pressemitteilung der Polizei widersprochen. Es habe sich nur um eine Routinekontrolle gehandelt.

Diese Mail ist mir nicht bekannt. Wir haben auf eine Anzeige hin gehandelt, die von einer ganzen Reihe an Unregelmäßigkeiten gesprochen hatte. Das haben wir geprüft und konnten es bestätigen. Es ist natürlich das Recht des Betreibers, nicht einverstanden zu sein.

In der Pressemitteilung hieß es, Sie hätten Vermögenswerte sichergestellt. Auch dem widersprach der Betreiber.

Während der Ermittlungen haben wir ein Firmenfahrzeug sichergestellt, um eine Garantie zu haben, dass das Unternehmen eine mögliche Strafe bezahlen kann. Nachdem wir festgestellt haben, dass die Firma über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, haben wir das Auto zurückgegeben. Das war im Endeffekt eine Sache von zehn Tagen.

Um als Alarmanlagenfirma in Spanien zu arbeiten, muss das Unternehmen über die Nationalpolizei beim Innenministerium akkreditiert werden. Wie geht das?

Um sich zu akkreditieren, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt werden. Einerseits muss das Unternehmen verschiedene Unterlagen einreichen, unter anderem über abgeschlossene Versicherungen oder die Eintragung ins Handelsregister. Andererseits muss die Firma finanzielle Garantien vorweisen können. Die Formulare sind frei im Internet zugänglich. Es ist eine Doppelseite, also auch nicht sonderlich umständlich. Wenn alle Unterlagen eingereicht wurden, prüfen wir vor Ort, ob alle Bedingungen erfüllt sind. Danach kann das Geschäft losgehen.

Und die Telefonzentrale der Firma muss in Spanien sein. Warum ist das so wichtig?

Das steht so zwar nicht explizit in den Vorschriften, aber eine Bedingung ist, dass die Firma jederzeit für eine mögliche Kontrolle durch die Nationalpolizei zur Verfügung stehen muss. Es wäre absurd, wenn wir dafür in ein anderes Land reisen müssten. Zumal Deutschland andere Regeln als Spanien hat.

Was passiert überhaupt, wenn eine Alarmanlage einen Notruf sendet?

Gehen wir einen Schritt zurück. Wenn die Alarmanlagenfirma den Notruf an die Polizei weitergeben will, muss das Gerät von einem akkreditierten Fachbetrieb installiert sein. Das darf nicht der handwerklich begabte Nachbar machen. Wenn der Alarm ausgelöst wird, muss das Personal prüfen, ob wirklich eine Gefahr vorliegt. Zum Beispiel indem es eine vermummte Person über die Kamera erblickt. Wenn es sich um Sensoren handelt, müssen drei verschiedene ausgelöst werden oder einer über einen längeren Zeitraum den möglichen Einbrecher erkennen. Bei 90 Prozent der ausgelösten Alarme handelt es sich um Haustiere oder ein Versehen. Ist der Alarm verifiziert, kann die Firma die Polizei benachrichtigen. Niemals wird der Alarm direkt an uns weitergeleitet.

Schickt die Firma selbst Sicherheitspersonal?

Das kommt auf die Dienstleistung an, die der Kunde abgeschlossen hat. Eine davon ist, dass Sicherheitspersonal von der Alarmanlagenfirma nach dem Rechten schaut. Das hat den Vorteil, dass das Unternehmen uns dann die Tür mit einem Schlüssel öffnen kann. Damit das Personal ohne die Polizei das Haus betreten darf, müssen immer zwei Personen vor Ort sein. Bewaffnet müssen sie nicht sein, wohl aber geschulte Sicherheitsfachkräfte. Das kann nicht ein dahergelaufener Türsteher sein. Für die Arbeit könnte auch ein Subunternehmen verpflichtet werden. Die deutsche Firma hat aber ungeschulte Kräfte eingesetzt, einen ganz normalen Angestellten, der mit einer Sicherheitsausbildung nichts am Hut hatte.

Vom Alarmanlagenhersteller Telenot, mit dem die deutsche Firma zusammenarbeitet, heißt es, die Geräte erfüllen alle Normen. Sind diese Alarmanlagen in Spanien zugelassen?

Wenn eine Privatperson eine Alarmanlage bei sich daheim installieren will, kann sie machen, was sie will. Viele Leute kaufen die Geräte bei Amazon und lassen sich den Alarm auf dem Handy anzeigen. Wenn das System an eine CRA angeschlossen wird, muss die Alarmanlage zugelassen sein. Ob das bei Telenot der Fall ist, weiß ich nicht. Da gibt es einfach zu viele Marken und Hersteller. Der Installateur gibt uns bei der Kontrolle ein Zertifikat, das bescheinigt, dass das Gerät zugelassen ist.

Welche Strafe droht dem Unternehmen?

Es handelt sich um einen sehr schweren Fall von Amtsanmaßung. Das Bußgeld reicht von 30.000 bis 600.000 Euro. Wie in Spanien üblich, gibt es Rabatt, wenn die Strafe akzeptiert und zeitnah gezahlt wird.

Auch die Kunden können bestraft werden?

Das wäre der nächste Schritt. Wenn der Kunde wissentlich eine illegale Firma engagiert hat, macht er sich strafbar. Sobald die Strafe gegen das Unternehmen offiziell ist, werden wir eine Liste der Kunden anfordern und die Leute anschreiben. Das ist eine Mail, in der wir beschreiben, dass die Firma nicht akkreditiert war und Strafen drohen, wenn die Nutzer der Alarmanlagen keine Maßnahmen ergreifen. Das Strafmaß reicht von 6.000 bis 30.000 Euro.

Was wären das für Maßnahmen?

Sie können einfach die Verträge mit der illegalen Firma kündigen oder zu einer akkreditierten Alarmanlagenfirma wechseln.

