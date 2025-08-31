Sonne satt, über 30 Grad - und ein kleines Aber: So wird das Wetter auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich zum September-Start fast ausschließlich von seiner schönsten Seite. Sonne bis zum Abwinken und angenehme Temperaturen von um die 30 Grad bieten zum Start der letzten kompletten Woche der Sommerferien den Kindern beste Bedingungen, um noch einmal an den Strand oder in einen Wasserpark zu gehen, bevor der Ernst des Lebens wieder beginnt. Ein kleines Aber gibt es trotzdem.

Der Sonntag (31.8.) ist bereits überall auf der Insel sonnig gestartet, Wolken sind nicht zu erkennen. Und so soll es auch den gesamten Tag weitergehen. Lediglich gegen 18 Uhr können in der Inselmitte einzelne Schleierwolken auftauchen, die aber weit davon entfernt sind, Niederschlag mit sich zu führen.

Sehr warme Tropennacht steht bevor

Die Temperaturen schaffen es bis auf 33 Grad im äußersten Nordwesten rund um Pollença und 32 Grad in Sóller, Sa Pobla und Inca. In den anderen Teilen von Mallorca bleibt es bei rund 30 Grad, an der Süd- und der Ostküste auch leicht darunter.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Nachts bleibt es klar, überall auf der Insel steht eine Tropennacht bevor. In Palma sollen die Werte nicht unter 25 Grad fallen.

Montag mit einem durchwachsenen Intermezzo

Der Montag (1.9.) startet dann ein wenig durchwachsener. Am Vormittag ziehen von Westen her die ersten Wolken auf, in der Serra de Tramuntana kann es auch mal stark bewölkt sein, einzelne Niederschläge sind nicht ausgeschlossen. Viel dürfte es allerdings nicht regnen. Eine Wetterwarnung hat der Wetterdienst Aemet nicht ausgegeben.

Im Tagesverlauf ziehen die Wolken samt den Schauern in Richtung Osten ab, abends wird es wieder überall sonnig. Es bleibt kühler als am Vortag, die Höchstwerte schaffen es bis auf 32 Grad in Porreres und 31 Grad in Llucmajor, Manacor und Santanyí. In den anderen Teilen der Insel bleibt es bei maximal 27 bis 29 Grad. Die Nacht auf Dienstag wird deutlich kühler, in der Inselmitte gehen die Werte bis auf 16 Grad herunter.

Dienstag wieder durchgehend sonnig

Am Dienstag soll es dann wieder trocken bleiben, die Sonne soll fast den ganzen Tag scheinen. Die Höchstwerte schaffen überall die 30-Grad-Marke oder kratzen zumindest ganz deutlich daran.

Spitzenreiter werden Pollença und Llucmajor mit je 31 Grad. Und der Rest der Woche sieht bislang ähnlich aus. Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Temperaturen sogar noch ein bisschen ansteigen.