Ärger im Club de Mar: Deutsche Investoren verlieren Liegeplatz-Rechte

Zoff im Club de Mar von Palma: In dem edlen Sport- und Freizeithafen in unmittelbarer Nähe von Porto Pi, der sich nach wie vor im Umbau befindet, macht sich Unmut bei langjährigen Mitgliedern breit. So wie bei Horst Luft (Name von der Redaktion geändert). Der Deutsche fühlt sich um seine Investition in einen Liegeplatz gebracht. Um das Problem zu verstehen, muss man etwas weiter ausholen.

Investition mit Sonderkonditionen

Luft hatte vor sieben Jahren eine Konzession über einen Liegeplatz gekauft, die zu diesem Zeitpunkt noch zwei Jahre lief. Vor fünf Jahren erneuerte er diese Konzession dann zum Preis von 150.000 Euro für weitere 25 Jahre – ein Sonderpreis für Mitglieder. Diesmal vereinbarte der Club de Mar allerdings eine Haltefrist von fünf Jahren, eben weil der große Umbau im Raum stand. Das bedeutete, in der Zeit bis Mai 2025 durfte der Liegeplatz nur selbst genutzt und nicht weiterverkauft oder -vermietet werden. „Die Besitzer der Liegeplätze haben sich darauf eingelassen“, erklärt Luft, der inzwischen kein eigenes Boot mehr im Club de Mar liegen hat und den Liegeplatz deshalb vor allem als Investition sieht.

Überraschung kurz vor Fristende

Dann flatterte allerdings kurz vor Ablauf dieser Haltefrist ein Schreiben der Hafenbehörde Ports de Balears herein, in dem es hieß, dass trotz des Ablaufs der Haltefrist eine Vermietung oder ein Verkauf des Liegeplatzes nicht mehr vorgesehen sind. Der spanische Staat, dem die Hafenbehörde untersteht, habe Einwände gegen dieses Prozedere, die derzeit geklärt werden müssten. „Das ist völlig unverständlich, denn bisher war es immer möglich, und in allen anderen Häfen auf Mallorca und in Spanien ist es weiter erlaubt“, wundert sich Luft. Erst im Juni seien die Mitglieder des Club de Mar über den Stopp informiert worden.

Drei wenig attraktive Optionen

Die Club-Verantwortlichen zeigten den Mitgliedern drei Möglichkeiten auf, wie sie nun verfahren können: „Die erste ist, dass man den Liegeplatz selbst nutzt, was in meinem Fall natürlich wenig Sinn ergibt“, sagt Luft. Die zweite Option ist abzuwarten, was die Verhandlungen zwischen dem Club de Mar und Ports de Balears zu dem Thema ergeben. Hier ist nicht abzusehen, wann es Neuigkeiten gibt.

Die dritte Variante ist, den Liegeplatz rückabwickeln zu lassen, allerdings zu dem Preis, den die Mitglieder vor fünf Jahren gezahlt haben. „Das ist erst recht keine attraktive Option, denn erstens sind die Liegeplätze in den vergangenen Jahren im Wert deutlich nach oben geschossen und zweitens garantiert der Club de Mar die Zahlung erst innerhalb von zwei Jahren mit der Option, zwei weitere Jahre zu warten, sollten nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.“

Hoher Marktwert – aber keine Chance auf Verkauf

Im ungünstigsten Fall müsste Luft also vier Jahre warten, um einen aus seiner Sicht viel zu niedrigen Betrag zurückerstattet zu bekommen. Denn: Liegeplätze auf der Insel sind vor allem seit der Corona-Pandemie begehrt – und nicht beliebig vermehrbar. Das führte in den vergangenen Jahren zu einem deutlichen Preisanstieg. „Viele Leute warten derzeit auf einen Liegeplatz auf Mallorca und kaufen sich nur dann ein Boot, wenn der Verkäufer ihnen auch einen Liegeplatz besorgt“, sagt Luft.

Nach eigenen Angaben hat Luft auch schon ein Angebot für seinen Liegeplatz in Höhe von 750.000 Euro erhalten – also für das Fünffache des Betrags, den Luft selbst vor fünf Jahren bezahlt hatte.

Mitglieder planen Sammelklage

Er und andere Mitglieder empfinden die Behandlung des Club de Mar als „sehr unfair“. Der Deutsche hat sich mit weiteren Landsleuten zusammengeschlossen und strebt eine Sammelklage an, sollte der Club de Mar hart bleiben. Wer sich dieser Klage anschließen möchte, kann sich unter red@mallorcazeitung.es melden.

Club und Hafenbehörde verweisen auf laufende Prüfung

Beim Club de Mar selbst verweist man auf die derzeit noch laufenden Verhandlungen mit Ports de Balears. „Die Angelegenheit befindet sich derzeit in Prüfung durch die Hafenbehörde, deren Beschluss wir erwarten“, erklärt eine Sprecherin. Deshalb wolle man derzeit keine weiteren Angaben machen.

Der Sprecher der Hafenbehörde teilt der MZ mit, dass die Konzession, die die Behörde dem Club de Mar erteilt hat, keine Weitergabe der Liegeplätze durch die Mitglieder erlaubt. Lediglich der Club de Mar selbst könne das tun. „Die Mitglieder sind nicht die Besitzer der Liegeplätze, sie haben lediglich das Recht, diese zu nutzen, solange die Konzession gilt.“ Derzeit sei, wie auch von Luft dargestellt, eine Vermietung oder ein Verkauf der Liegeplätze nicht erlaubt.