Gefährliche Urlaubs-Pediküre: So riskant sind die Fisch-Spas auf Mallorca

Das erste Gefühl ist ein Gekitzel, am Anfang angenehm, aber dann verwandelt sich das Lachen in ein Kreischen – von einem Spa hat diese Erfahrung eher wenig. Es fühlt sich an, als würden 20 Federn intensiv an der Fußsohle kitzeln. Für drei bis fünf Euro gibt es auf Mallorca eigentlich keine günstigere Pediküre: In 20 Minuten sollen die Knabberfische tote Hautreste von den Füßen fressen. Doch so ganz ohne Risiko ist diese Schönheitsbehandlung nicht. Das Wasser könnte nicht immer ganz sauber sein, und Tierschützer klagen über die Methoden, wie diese Fische gehalten werden. In einigen Ländern wie Kanada, Großbritannien und einigen US-Bundesstaaten sind Fisch-Spas bereits verboten.

Auf Mallorca werden sie geduldet und sind bei Urlaubern besonders beliebt. In Can Pastilla an der Strandpromenade gibt es gleich mehrere Lokale mit den Knabberfischen. Es handelt sich um „Rötliche Saugbarben“ (lat. Garra rufa). Sie sind auf Mallorca nicht heimisch. Die Süßwasserfische stammen ursprünglich aus dem Nahen Osten und leben dort in Flüssen, aber auch in warmen Thermalquellen. In ihrer Heimat werden sie seit über 400 Jahren für die Fußpflege verwendet, doch durch die Popularität der Fisch-Spas gelten sie in der Türkei mittlerweile als vom Aussterben bedroht.

Hygiene- und Gesundheitsrisiken

Zurück an die Playa. Vor dem Schönheitssalon stehen draußen die Tanks. In den Lokalen werden nicht nur die Fisch-Pediküren angeboten, sondern auch weitere Schönheitsbehandlungen: Maniküre etwa, oder Haarentfernung. In einigen kann man sich sogar tätowieren lassen. Die Betreiber kommen meistens aus China und sprechen nur bedingt Spanisch.

In den Tanks blubbert das Wasser, und die Fische drücken sich gegen die Scheibe, sobald man näherkommt. Schuhe aus – und rein ins Fischbecken. Ob man sich vorher die Füße wäscht, überlässt der Mitarbeiter des Schönheitssalons an der Playa de Palma den Kunden: „Einige waschen sich vorher die Füße, andere nicht“, sagt er. Dafür versichert er, dass das Wasser täglich ausgetauscht und die Becken gereinigt werden. „Das Wasser wird die ganze Zeit gefiltert“, erklärt der Mitarbeiter und zeigt auf den Wasserfilter im hinteren Bereich des Fischtanks. In diesem Salon sehen die Tanks tatsächlich sauber aus – doch beim Besuch eines weiteren dieser Fisch-Spas, wenige Meter weiter, haftet bereits eine grüne Algenschicht an der Scheibe.

Die Garra rufa knabbern die tote Hornhaut von den Füßen. / Lopez

Die Prozedur wird zwar als Fisch-Spa verkauft, doch nach eigener Erfahrung ist sie nicht wirklich beruhigend. Das ständige Kitzeln fühlt sich eher unangenehm an und tut manchmal sogar weh. Die Fische haben zwar keine Zähne, aber ihre Unterlippe ist zu einer Saugscheibe mit verhornten Rändern umgebildet. Mit dieser können sie sich im strömenden Wasser an Steinen und Felsen festsaugen – und eben auch an den Füßen der Kunden. „Wenn ein Fisch sich festsaugt und eine kleine Wunde öffnet, kann sich diese in dem von Keimen belasteten Wasser leicht entzünden“, warnt Francisca Llorens, Podologin mit eigener Praxis in Palma. Vor der „Spa-Session“ sollten die Füße eigentlich gereinigt werden. Für Llorens ist das ein Muss, um das Wasser so keimfrei wie möglich zu halten, obwohl durch den Kot der Fische bereits Keime im Wasser sein könnten.

Als Therapie verkauft

Einige Schönheitssalons oder alternative Medizinkliniken werben online mit Ichthyotherapie (Fischtherapie) als Mittel gegen Schuppenflechte oder andere Hautprobleme. Darüber kann Francisca Llorens nur den Kopf schütteln: „Dass manche Websites das sogar für Menschen mit Psoriasis empfehlen, halte ich für einen Skandal – für so empfindliche Haut ist es brandgefährlich.“

Auch wenn der Fisch auf Englisch „Doctor Fish“ genannt wird, sieht die Podologin keinerlei medizinischen Nutzen und zeigt sich in dem Gespräch deutlich verärgert über die Fisch-Behandlungen: „Sie können zu schweren Infektionen führen, im schlimmsten Fall sogar zu Amputationen.“ Erst kürzlich habe sie von einem solchen Fall erfahren. In schlimmen Fällen könnten die Fische sogar Hepatitis übertragen – etwa wenn einer infizierten Person eine Wunde zugefügt wird und derselbe Fisch kurz darauf eine weitere Person verletzt. Vor allem für Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Krankheiten wie Diabetes ist diese „Fischtherapie“ nach Ansicht der Podologin besonders gefährlich.

So werden die Fische gehalten

Warum die Fische überhaupt so großes Interesse an unserer Hornhaut haben, erklärt sich durch ihre Herkunft: Sie stammen ursprünglich aus dem türkischen Kangal-Gebiet, das für seine zahlreichen Thermalquellen bekannt ist. In diesen bis zu 35 Grad warmen Gewässern wachsen kaum Pflanzen. Um dort zu überleben, entwickelten die Tiere eine ungewöhnliche Strategie: Sie schwammen auf Menschen zu und knabberten deren aufgeweichte Hautzellen ab.

Eine Mitarbeiterin eines Spas stimmt dem zu:„Sie mögen es einfach.“ Zwar bekämen die Fische auch Futter, versichert sie. Doch auf Nachfrage, das Futter zu sehen, zeigt sie nur vage hinter einen Tisch – und wechselt rasch das Thema: „Massage für dich, oder nicht?“

Der Vorwurf, die Tiere absichtlich hungern zu lassen, damit sie die Hornhaut der Menschen besonders appetitlich finden, ist nur einer der Vorwürfe, der von den Tierschützern erhoben wird. „Die Tiere werden wie Ware behandelt“, sagt Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin und Aktivistin bei PETA. Die Fische würden per Post in die Salons verschickt, viele überlebten den Transport nicht. Die Tanks seien zu klein, und es gebe keine Kontrolle darüber, welchen Substanzen die Tiere ausgesetzt seien – etwa Ölen, Medikamenten oder Cremes, die Besucher auf der Haut ins Becken einbringen und die den Fischen schaden könnten.

Eigentlich sollten die Fische mindestens Versteckmöglichkeiten in ihren Tanks haben, merkt die PETA-Aktivistin zudem an. Doch davon ist an der Playa de Palma weit und breit nichts zu sehen. Nur Wasser und je nach Tank mehr oder weniger Fische. Die einzigen steinartigen Elemente sind aufgedruckte Korallenriffe auf einer Folie am Beckenboden.

Keine Versteckmöglichkeiten in den Tanks. / López

Für Podologin Llorens haben solche Einrichtungen keinerlei gesundheitlichen oder ästhetischen Mehrwert. Sie sieht darin nur Risiken. „Der Fisch weiß nicht, wann er aufhören muss. Ein Profi schon“, betont sie.

