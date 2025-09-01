Wanderer stoßen auf Knochenreste in der Tramuntana - der Schädel eines Menschen?

Eine Gruppe von Schluchtenwanderern hat am Sonntag (31.8.) Knochenreste auf Mallorca gefunden. Sie könnten von einem menschlichen Schädel stammen. Die Polizei ermittelt nun.

Die Wanderer waren gegen 13 Uhr im Sturzbach Sa Talaia in Alcúdia unterwegs. Eine der Sportlerinnen seilte sich gerade an einer Wand ab, als sie auf die Knochenreste stieß. "Ich dachte zuerst, dass es sich um ein totes Tier handle. Als ich den Kopf sah, rätselte ich, ob es auch ein Mensch sein könnte", sagte sie.

Könnte ein Hinterhauptbein sein

Die Frau fotografierte den Knochen und schickte das Bild an zwei Archäologen, die ihr bestätigten, dass es sich um das Hinterhauptbein des menschlichen Schädels handeln könnte.

Die Wanderer packten einige Knochenreste ein und riefen die Guardia Civil, als sie ihre Tour beendet hatten. Die Polizei brachte die Knochen zur Pathologie. Zudem gaben die Wanderer den Polizisten Bescheid, wo die Knochen lagen. Die Beamten wollen am Montag ausrücken, um nach weiteren Resten zu suchen.

