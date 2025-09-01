Restaurant auf Mallorca kassiert 63.237 Euro von einem Tisch – Wirbel um Luxusrechnung

Die meisten Restaurantbetreiber auf Mallorca klagen über ausbleibende Kundschaft. Das Lokal "Annabel" in Palmanova hat nun wohl mit einem Tisch den Monatsumsatz gemacht. 63.237,90 Euro stellte das Gasthaus einem Tisch in Rechnung. Ein Foto des Belegs veröffentlichte das Restaurant selbst in den sozialen Medien und schrieb dazu: "Wessen Rechnung ist das? Verlinkt die Person bitte in den Kommentaren. Wir würden gerne darüber reden."

Wie das Restaurant auf Nachfrage bestätigte, sollen 18 Personen an dem Tisch gespeist haben. Das macht 3.500 Euro pro Person. Auffällig ist ein 45.000 Euro teurer Betrag für "diverse Fischgerichte". Was dabei genau auf den Teller kam, ist nicht klar. In den Kommentaren schreiben Wirte anderer Lokale, dass sie die Gäste auch zu gerne empfangen würden. Es wird gemunkelt, dass es sich dabei um besser betuchte US-Promis handeln könnte. Derzeit ist unter anderem Eva Longoria auf Mallorca.

Trinkgeld wird automatisch kassiert

Das "Annabel" ist übrigens das Restaurant, welches erst in der vergangenen Woche Schlagzeilen schrieb, weil automatisch den Gästen zehn Prozent Trinkgeld berechnet werden. So sind nun auch in der Monsterrechnung 5.748,90 Euro Trinkgeld enthalten. Nur klein steht darunter, dass der Betrag optional ist.

Dabei handelte das Restaurant nicht ganz legal. Erst Ende Juli erinnerte die Verbraucherschutzorganisation OCU in einer Pressemitteilung daran, dass Trinkgeld kein Muss ist – es gibt keine gesetzliche Verpflichtung dazu. Falls das Restaurant mit den extra zehn Prozent „Service-Gedeck“ oder Servicegebühren meinte, ist es ebenfalls illegal, diese separat zu berechnen – der Service ist im Preis inbegriffen.

Beim Restaurant heißt es auf MZ-Anfrage, man handele vollkommen transparent. Die Servicegebühr sei optional und das stehe auch auf der Rechnung. Der Kunde sehe sowohl eine Gesamtsumme mit als auch eine ohne Trinkgeld. "Das steht fettgedruckt und in Großbuchstaben auf der Rechnung", erklärte eine Mitarbeiterin des Restaurants. Es sei kaum zu übersehen.

Auf die Frage, ob dieses Vorgehen nicht illegal sei, kommt eine direkte Antwort: "Es ist alegal, eine rechtliche Grauzone. Der Kunde kann selbst entscheiden." Oft kämen Gäste nachträglich mit der Rechnung und forderten das Geld zurück – und dann erstatte man es auch.