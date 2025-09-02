"Ich mag mein Leben so" – Bekannte deutsche Obdachlose an der Playa de Palma gestorben

Die deutsche Obdachlose Angelika gehörte für viele Menschen genauso zur Playa wie der Bierkönig und der Megapark. Die Frau mit wettergegerbtem Gesicht und stahlblauen Augen lebte seit Jahren in der Nähe des Ballermanns auf der Straße. Vergangenen Mittwoch (27.8.) wurde ihr Körper leblos auf ihrer Isomatte am Balenario 2 entdeckt. Hier lebte sie mit Blick aufs Meer, angelehnt an einen Blumenkasten und hinter einem Sonnenschirm verborgen, die letzten Monate mitten unter den Anwohnern und Urlaubern. Ihr Verscheiden hinterlässt tiefe Trauer und Betroffenheit bei vielen Menschen an der Playa de Palma. Sie gedachten Angelika, deren Nachnamen sie hier niemandem verriet, mit Blumen und Kerzen an "ihrem" Blumenkasten. Wie das deutsche Blatt "Der Westen" berichtete, war auch ein Holzkreuz mit der Widmung "In ewiger Erinnerung – Frank“ unter den niedergelegten Gegenständen.

Ein Urgestein am Ballermann

Angelika ist vermutlich auf natürliche Weise verstorben. In den letzten Monaten hatte sich ihr körperlicher Zustand zusehends verschlechtert und für Besorgnis bei den Anwohnern gesorgt. Schon im Dezember vergangenen Jahres hatte der Präsident des Nachbarschaftsvereines der Playa de Palma, Francisco Nogales, die Mallorca Zeitung deswegen kontaktiert. Jedoch lehnte Angelika jedes Hilfsangebot vehement ab. „Mir geht es gut, ich brauche keine Hilfe“, versicherte sie bestimmt gegenüber der Reporterin. Im Gespräch erwähnte sie, dass sie vor vielen Jahren auch einmal verheiratet gewesen wäre und Kinder gehabt hätte. „Auf Norderney, auch einer Insel“, sagte sie damals.

Angelikas letzte Stätte an der Playa de Palma / Sara Fernandez / DER WESTEN

Jegliche Hilfsangebote abgelehnt

Nach Erscheinen des Artikels meldete sich der Leser Günter Smit aus Landsberg bei der MZ-Redaktion. Auch er und seine Frau kannten Angelika schon seit Jahren aus ihren Urlauben an der Playa und unterhielten sich regelmäßig mit ihr. „Wir haben sie damals schon gefragt, ob sie nicht wieder nach Hause möchte. Sie sagte nein“, so Smit. Smit ergriff trotzdem die Initiative und versuchte Angelikas Familie auf Norderney ausfindig zu machen. Dazu kontaktierte er dort die lokale Zeitung und Kirche, aber die geschaltete Suchaktion blieb ergebnislos. Niemand schien Angelika dort zu kennen und zu vermissen.

Auch Pfarrerin Martje Mechels von der deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde in Arenal konnte trotz mehrfacher Hilfsangebote über die Jahre nichts für Angelika tun. „Wir können sie nicht zwingen. Letztendlich sind es freie Menschen, die selbst verantwortlich für ihr Leben bleiben“, sagte Mechels im vergangenen Dezember gegenüber der MZ.

Selbstbestimmtes Leben

Angelikas Tod lässt viele hilflos und betroffen zurück. Letztendlich hat sie aber selbst entschieden, jegliche Hilfe abzulehnen. Was für ein schweres Schicksal dahintersteckt, alles hinter sich zu lassen und stattdessen auf der Straße zu leben, bleibt Vermutung.

Angelika selbst hatte der Reporterin der MZ im vergangenen Dezember bekräftigt: „Ich mag mein Leben so.“ Es bleibt zu hoffen, dass es wirklich so war und sie in Frieden verschieden ist, wo sie selbst gerne sein wollte – mit Blick aufs Meer.