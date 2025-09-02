Deutscher Urlauber am Strand von Can Picafort verstorben

Ein deutscher Urlauber ist am Dienstagmorgen (2.9.) am Strand auf Mallorca gestorben. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, ertrank der 62-Jährige in Can Picafort. Der zuständige Rettungsschwimmerverband Marsave hat dies auf MZ-Anfrage bestätigt.

Zu dem Unglück kam es gegen 10.15 Uhr, als die Rettungsschwimmer noch nicht im Einsatz waren. Andere Badegäste fanden den Deutschen im Wasser treibend vor. Es ist nicht bekannt, was zum Ertrinken geführt hat. Meist liegt zuvor ein medizinischer Notfall vor.

Strandbesucher holten den Mann aus dem Wasser

Die Strandbesucher holten den Mann aus dem Wasser und starteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Dem schlossen sich später ein Rettungsschwimmer des Strandes sowie ein Kollege eines benachbarten Hotels an. Der Rettungsdienst versuchte 30 Minuten lang, den 62-Jährigen wiederzubeleben. Der Arzt konnte letztlich nur noch den Tod attestieren.

Erst am Sonntag war auf Mallorca ein Universitätsprofessor in Cala Blava ertrunken. Auch hier konnte der Notarzt das Leben des Mannes nicht retten.