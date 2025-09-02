Frontalcrash auf Mallorca: Junger Autofahrer stirbt, Lkw-Fahrer in Lebensgefahr

Ein 28-jähriger Mann ist in den frühen Morgenstunden des Dienstages (2.9.) ums Leben gekommen, als sein Auto auf dem Camí de sa Síquia im Vorort Sant Jordi von Palma mit einem Lastwagen kollidierte. Der Fahrer des Schwerfahrzeugs, ein 68-jähriger Mann, erlitt sehr schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo er sich weiterhin in einem kritischen Zustand befindet. Die Guardia Civil hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Unfallursachen zu klären.

Opfer starb direkt an der Unfallstelle

Der Unfall ereignete sich gegen 6.40 Uhr morgens am Kilometer 2 der Landstraße Ma-5013, als ein Pkw und ein Lkw aus bislang ungeklärten Gründen frontal zusammenstießen. Mehrere Zeugen alarmierten die Rettungsdienste, woraufhin sofort Streifen der Guardia Civil, zwei Krankenwagen des Rettungsdienstes 061 sowie die Feuerwehr zum Unfallort ausrückten.

Der junge Autofahrer starb praktisch noch an der Unfallstelle. Die Sanitäter konnten nur noch seinen Tod feststellen. Der Lastwagenfahrer war im Inneren seines Fahrzeugs eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn, und die Ärzte stellten dabei sehr schwere Verletzungen fest. Nach der Stabilisierung brachten die Rettungskräfte den 68-Jährigen ins Krankenhaus Son Espases, wo er weiterhin in einem sehr kritischen Zustand liegt.

Die Behörden sperrten nach dem Unfall den Abschnitt der Straße zur Autobahn. Dadurch bildeten sich kilometerlange Staus. Die Guardia Civil hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen des Unfalls aufzuklären. /slr

Abonnieren, um zu lesen