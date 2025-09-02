Der dunkle Alltag auf Luxusyachten: Gewalt, Mobbing und psychische Probleme

Glamouröser Arbeitsort und Löhne, von denen Angestellte an Land nur träumen können: So sehen landläufig die Meinungen über die Arbeitsbedingungen auf Luxusyachten aus. Doch offenbar wird hinter den Kulissen mit harten Bandagen gekämpft.

Hilfe-Hotline für Yachties

Das legt zumindest der Bericht „Welfare of Yacht Crew Annual Review 2024“ nahe. Demnach haben Hilferufe von Crew-Mitgliedern wegen schwerwiegender Probleme deutlich zugenommen. Die Meeres-NGO ISWAN, die den Bericht herausbringt, bietet seit November 2020 eine kostenlose Hilfe-Hotline an, mithilfe derer Yacht-Mitarbeiter auf der ganzen Welt oder deren Angehörige rund um die Uhr per Live-Chat, WhatsApp, telefonisch oder per E-Mail ihre Sorgen teilen können.

Tägliche Übergriffe

Besonders alarmierend sind die Fälle von Mobbing, Diskriminierung und Gewalt (englisch abgekürzt: ABHDV). Zwar machen diese nur 13,4 Prozent der Hilfsanfragen aus, doch die Zahl stieg im Jahr 2024 um 21,4 Prozent an. 80 Prozent der Anrufe kamen von Frauen, obwohl sie bei der Gesamtzahl der Anfragen nur 50 Prozent ausmachen. Besonders erschreckend ist, dass in einem Zeitraum von sechs Monaten sechs Opfer von sexueller Belästigung und vier von sexueller Gewalt die Hotline kontaktierten. Die Betroffenen waren ausschließlich Frauen. Doch laut einer Angestellten in der Yachtbranche auf Mallorca dürfte das nur die Spitze des Eisbergs sein: „Übergriffe passieren jeden Tag – nur spricht keiner darüber“, sagt die junge Frau der MZ.

Während ABHDV eher die Frauen in der Branche betrifft, kämpfen Männer mit anderen Problemen. Laut der „Welfare of Yacht Crew Annual Review 2024“ stiegen die Anfragen von Männern rund um Sorgen um die Arbeitsbedingungen 2024 um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ein zentrales Thema bleibt zudem die psychische Gesundheit. Rund ein Viertel aller Anfragen an die ISWAN-Hotline betraf mentale Probleme wie Angstzustände, Erschöpfung oder Isolation. Damit ist der Anteil mehr als doppelt so hoch wie in der Handelsschifffahrt. In einem Zeitraum von sechs Monaten klagten beispielsweise sieben Anrufer über massiven Stress im Job, drei Personen äußerten Suizidgedanken.

Keine Ansprechpartner bei Problemen

Die Ursachen liegen laut Bericht in den strukturellen Besonderheiten der Yachtbranche. Es gibt oft keine Ansprechpartner bei Problemen, keine Gewerkschaftsvertretung und kaum Anlaufstellen an Bord. Die enge Verbindung von Arbeits- und Privatleben, das Machtgefälle zwischen Kapitänen und Crew sowie fehlende Privatsphäre verstärken die Risiken.

Auch die Jobsuche birgt Gefahren. Vor allem Berufsanfänger geraten schnell in unsichere oder ausbeuterische Verhältnisse. In Bewerbungsprozessen berichten Frauen von sexistisch anzüglichen Bemerkungen bis hin zu unprofessionellen Forderungen.

Mit der Kampagne „Safe at sea … it takes all of us!“ versucht ISWAN seit 2024, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Die NGO ruft insbesondere Männer an Bord auf, ihre Kolleginnen aktiv zu unterstützen und übergriffiges Verhalten nicht zu tolerieren.

