Anwohnerverband beschwert sich über Wildpinkler: Die gerade renovierte Meerespromenade verkommt

Der Anwohnerverband des Paseo Marítimos hat in einer Pressemitteilung am Dienstag (2.9.) seinem Ärger Luft gemacht. Die Organisation beklagt, dass die gerade erst renovierte Meerespromenade zu einer Müllhalde verkommt. In einem Post in den sozialen Medien schießen die Anwohner zudem gegen eine Vielzahl an Wildpinklern.

Anwohner, Hoteliers, Händler und Urlauber seien alle der Meinung, dass die Behörden die Augen verschließen vor dem Schmutz, vor Delikten und vor Unordnung, heißt es in der Pressemitteilung. Das beeinträchtige die Lebensqualität und das gesellige Miteinander.

Urlauber seien verdutzt über die Verwahrlosung

Viele Läden, darunter Kebab-Restaurants, kleine Supermärkte und Diskotheken, würden sich einen feuchten Kehricht darum scheren, ob es vor der eigenen Tür sauber ist. "Dabei hat die Stadt mehr als 40 Millionen Euro in die Verschönerung der Meerespromenade investiert", so die Anwohner. "Die Urlauber, die herkommen, sind verwundern von dem Kontrast zwischen einer eigentlich schönen Zone und der kompletten Verwahrlosung." Viele Touristen würden diese Erfahrungen in schlechten Kritiken äußern.

In einem Instagram-Post teilte der Anwohnerverband zudem Aufnahmen von Personen, die sich mitten auf der Straße erleichtern. Dazu gibt es vier Forderungen:

Errichtet öffentliche Toiletten. Achtet auf die Einhaltung des Gesetzes, dass die kleinen Supermärkte nachts keinen Alkohol verkaufen dürfen. Die Polizei soll die Zone öfter kontrollieren. Zwingt die Lokale dazu, ihre Toiletten für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

In den Kommentaren erntet der Anwohnerverband neben viel Zustimmung auch Kritik. So könne man die Ladenbesitzer nicht zwingen, jeden Passanten das eigene Klo benutzen zu lassen.

Derartige Beschwerden sind in Palma keine Seltenheit. Besonders der Anwohnerverband von Santa Catalina hat sich jahrelang über Lärm, Müll und Wildpinkler beschwert.