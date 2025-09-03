So viele deutsche Studierende machen Erasmus auf Mallorca

Auch wenn die Studenten auf Mallorca bis zum 8. September noch nicht das Unigebäude betreten müssen, wurden am Dienstag (2.9.) schon insgesamt 386 internationale und nationale Austauschstudierende im Hörsaal des Gaspar-Melchor-de-Jovellanos-Gebäudes offiziell willkommen geheißen. Die Studierenden kommen im Rahmen verschiedener Mobilitätsprogramme, wie etwa ERASMUS+ (für Studierende innerhalb Europas), SICUE (nationaler Austausch) und internationale Abkommen der UIB.

Willkommen aus aller Welt

Die neuen Studierenden stammen aus 29 Ländern, vor allem aus Deutschland (80 Studierende), Italien (70) und den Niederlanden (13). Weitere 130 kommen von Universitäten aus anderen Teilen Spaniens. Besonders beliebt sind an der UIB für die Austauschstudierenden die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre (71 Studierende), und Tourismus (49). 34 Studierende werden Studiengänge im Bereich Sprachen absolvieren.

Zur Begrüßung sprachen unter anderem der Vize-Rektor für Internationale Beziehungen, Solidarität und globale Gerechtigkeit, Dr. Pau de Vílchez, sowie Patricia Alcover, Leiterin des Internationalen Büros. Auch Vertreterinnen und Vertreter des Erasmus Student Network (ESN), einer internationale Studentenorganisation, die aus ehemaligen Austauschstudenten besteht, stellten ihre Unterstützungsangebote und Aktivitäten für die Neuankömmlinge vor.

Studierende der UIB zieht es ins Ausland

Auch viele Studierende der UIB nutzen die Gelegenheit zum Auslandsstudium: Im ersten Semester des akademischen Jahres 2025/26 gehen 544 UIB-Studierende für ein oder zwei Semester an andere Hochschulen – davon 409 ins Ausland und 135 an spanische Universitäten. Zu den beliebtesten Zielen zählen Italien (99 Studierende), Deutschland (59) und Portugal (41).

Besonders mobil zeigen sich Studierende der Doppelstudiengänge in Betriebswirtschaft und Tourismus (54 Studierende), gefolgt von den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre (47) und Tourismus (46).