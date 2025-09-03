Razzia auf Mallorca: Zehn weitere Festnahmen im Geldwäsche-Skandal

Weitere Polizeiaktionen im Geldwäsche-Skandal auf Mallorca: Im Rahmen der vierten Phase der Operation „Manso, Primo, Enroque-Bal“ gegen Geldwäsche aus dem internationalen Drogenhandel hat die Polizei am Mittwochmorgen (3.9.) auf Mallorca erneut einen Schlag gelandet. Dutzende Beamte der Guardia Civil und der Policía Nacional waren an Einsätzen in Palma, Llucmajor und Manacor beteiligt. Insgesamt wurden 16 Hausdurchsuchungen vorgenommen und bis zum späten Vormittag mindestens zehn Personen festgenommen.

Der Schwerpunkt der Aktion lag in den Stadtvierteln La Soledat, Corea und Verge de Lluc in Palma, wo Einsatzkräfte zeitgleich mehrere Wohnhäuser durchsuchten, die im Zusammenhang mit dem örtlichen Drogenhandel stehen sollen. Parallel dazu wurden auch in Llucmajor und Manacor Häuser und Wohnungen durchsucht.

Seit zwei Jahren wird ermittelt

Die Ermittlungen in dieser groß angelegten Operation laufen bereits seit fast zwei Jahren. Guardia Civil und Policía Nacional haben dabei gemeinsam an der Aufdeckung eines komplexen kriminellen Netzwerks gearbeitet, das im Verdacht steht, erhebliche Einnahmen aus dem Drogenhandel systematisch gewaschen zu haben. Nach Einschätzung der Ermittler verfügte die Organisation über weitreichende Möglichkeiten, sich in staatliche Strukturen – darunter auch Sicherheitsbehörden – einzuschleusen.

Der entscheidende Schlag gegen das mutmaßliche Netzwerk erfolgte bereits am 11. August, als zehn Personen festgenommen wurden – unter ihnen mutmaßliche Schlüsselfiguren wie Stefan Milojevic, Anführer der Gruppe United Tribuns, sowie der Anwalt Gonzalo M. Auch Faustino N., ehemaliger Leiter der Abteilung II für Betäubungsmittel bei der Policía Nacional, wurde verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.

Am 26. August wurden drei weitere mutmaßliche Strohmänner der Organisation festgenommen. Am 29. August kamen 17 weitere Verdächtige hinzu.

Mit unterschiedlichen Methoden agiert

Laut Polizeiangaben importierte die Organisation Drogen auf unterschiedlichen Wegen nach Spanien. Haschisch wurde unter anderem mit hochmotorisierten Schlauchbooten aus nordafrikanischen Ländern über das Mittelmeer transportiert. Der Umschlag erfolgte auf hoher See, von wo aus die Drogen nach Ibiza gebracht und dort zwischengelagert wurden. Von der Insel aus erfolgte dann der Weitertransport auf das spanische Festland und auf die anderen Balearen-Inseln.

Bereits im September 2024 wurden rund 200 Kilogramm Haschisch auf einem Boot sichergestellt, das von Ibiza aus auf dem Weg nach Palma war. Am 9. Juli dieses Jahres stellten die Behörden im Hafen von Valencia 675 Kilogramm Kokain sicher, die zuvor über Ibiza ins Land gelangt waren. Insgesamt bringen die Ermittler die Organisation mit der Einfuhr mehrerer Tonnen Haschisch in Verbindung.

