Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Minicar auf Mallorca

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend (2.9.) auf Mallorca ist ein 49-jähriger Motorradfahrer gestorben. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen während des Transports ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.00 Uhr auf der Landstraße Ma-4040 (Son Servera – Capdepera) auf Höhe des Kilometerpunkts 8,3 im Gemeindegebiet von Capdepera. Nach ersten Erkenntnissen der Guardia Civil missachtete eine 70-jährige Fahrerin eines Minicars beim Einfahren auf die Straße die Vorfahrt und kollidierte mit dem Motorrad des Typs Yamaha XP500.

Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und blieb auf der Fahrbahn liegen. Rettungskräfte des medizinischen Notfalldienstes 061 sowie Einsatzkräfte der Verkehrsabteilung der Guardia Civil waren schnell vor Ort. Trotz sofort eingeleiteter notfallmedizinischer Maßnahmen verschlechterte sich der Zustand des Verunfallten während des Transports ins Krankenhaus von Manacor. Kurz vor Erreichen der Klinik verstarb der Mann.

Die Fahrerin des Minicars blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Weiterer Unfall am selben Tag

Der Vorfall war bereits der zweite tödliche Verkehrsunfall an diesem Tag auf Mallorca: Am Morgen gegen 7 Uhr kam es auf dem Camí de la Síquia im Gemeindegebiet von Palma zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem mit Stroh beladenen Lkw. Der 28-jährige Pkw-Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. /amb