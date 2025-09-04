Leiche vor Cala Figuera entdeckt: Guardia Civil birgt toten Mann aus dem Meer

Ein Boot der Guardia Civil auf Mallorca hat am Dienstagnachmittag (2.9.) die Leiche eines Mannes geborgen, der rund sechs Seemeilen (etwa elf Kilometer) vor der Küste von Cala Figuera in der Gemeinde Santanyí im offenen Meer trieb. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass es sich um einen Insassen eines Migrantenbootes handeln könnte, der über Bord gefallen ist.

Privatboot fand die Leiche

Laut der Guardia Civil war es zunächst ein Privatboot, das den Körper im Meer entdeckte und gegen 19 Uhr über den Notruf die Behörden informierte. Daraufhin rückte eine Spezialeinheit für Unterwasseraktivitäten (GEAS) der Guardia Civil aus, um die Leiche zu bergen. Die Beamten brachten den Toten anschließend in den Hafen von Palma.

Die Guardia Civil informierte das zuständige Gericht über den Fund. Vor Ort untersuchten Beamte der Kriminalpolizei sowie eine Gerichtskommission den Leichnam, bevor er ins Institut für Rechtsmedizin überführt wurde.

Die Leiche befand sich in einem fortgeschrittenen Zustand der Verwesung. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um einen Migranten handeln könnte, der aus einem Flüchtlingsboot auf dem Weg von Algerien zu den Balearen ins Meer gestürzt war.

Balearen im Notstand

Im August erreichten die Balearen 4.871 Migranten in kleinen Booten aus Algerien – die höchste Monatszahl, die je registriert wurde. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 waren es 4.649 Migranten. Die enorme Zahl an Ankömmlingen bringt die Kapazitäten der Hilfseinrichtungen an ihre Grenzen: Viele Menschen müssen bis zu vier Tage im Hafenbereich ausharren, bevor sie auf das Festland fahren. Besonders prekär ist die Lage bei den unbegleiteten minderjährigen Migranten: Derzeit befinden sich rund 680 Minderjährige auf den Inseln, obwohl das Betreuungssystem nur Platz für etwa 400 bietet. Zugleich nehmen die politischen Spannungen zu: Die konservative Balearen-Regierung fordert mehr Unterstützung aus Madrid und Brüssel und drängt auf den Einsatz der europäischen Grenzschutzagentur Frontex.