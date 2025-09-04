Neuer Aldi auf Mallorca: Discounter eröffnet im Südosten der Insel seine 13. Filiale

Nun stehen Datum und Ort fest: Aldi eröffnet an diesem Mittwoch (10.9.) im Südosten von Mallorca seine 13. Filiale auf der Insel. Der Discounter zieht in den Carrer de Campos, 59 in Felanitx. Es handelt sich um den ersten Supermarkt der Kette in dieser Gemeinde. Die Verkaufsfläche beträgt rund 1.000 Quadratmeter, zwölf Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Das geht aus einer Pressemitteilung von Donnerstag (4.9.) hervor.

Mit dem Markt in Felanitx baut das Unternehmen seine Präsenz auf Mallorca und den Balearen weiter aus. Erst Anfang März ging bereits eine Filiale im Stadtviertel Arxiduc in Palma an den Start. Die Expansion fällt mit einem Jubiläum zusammen: Der Discounter ist mittlerweile seit zehn Jahren auf Mallorca präsent.

Aldi hat aktuell zwölf Filialen auf Mallorca, die Filiale in Felanitx ist die 13. Zur Eröffnung kündigt die Kette Sonderaktionen mit Rabatten von bis zu 23 Prozent an. Sie sollen in den ersten Monaten gelten.